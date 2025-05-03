Кристально чистая вода и лес. Почему стоит отдохнуть на Шацких озерах в 2025 году (фото)

Их называют "голубыми глазами Волыни"

В Украине уже долгое время держится теплая и почти бездождливая погода, что побуждает планировать путешествия и проводить время на природе. Одним из лучших вариантов туризма можно считать Шацкие озера.

"Телеграф " расскажет, в чем их особенность, сколько стоит отдых и покажет живописнейшие пейзажи. Заметим, что Шацкие озера — это сборное название более 30 озер, среди которых Свитязь.

Как выглядят и где находятся Шацкие озера

Шацкие озера

Они расположены в северо-западной части Ковельского района Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга, вблизи Шацка. В их состав входит 30 озер. Шацкие озера, окруженные лесом, самая большая группа озер в Украине, и одна из самых больших в Европе. Они находятся на территории более 32 тыс. га и с 1983 года получили статус Национального природного парка.

Шацкие озера на карте

Шацкие озера называют "голубыми глазами Волыни", ведь у них невероятно чистая вода. Даже в одном из самых глубоководных озер Свитязь можно увидеть дно. Кроме того, здесь мягкий климат летом, позволяющий насладиться и лесом, и отдыхом на пляже.

Шацкие озера

Как попасть на Шацкие озера

Если планируете использовать общественный транспорт, сначала нужно приехать в Луцк или Ковель. Оттуда регулярно курсируют рейсы в Шацк. Дорога из Луцка занимает около 4 часов, а из Ковеля — 2. Автобусы проезжают село Свитязь и другие населенные пункты возле Шацких озер.

Если планируете ехать на собственном авто, то следует отправляться в сторону Ковеля по трассе Е373. Как проедете Ковель, следуйте "варшавской" трассой в сторону города Любомиль. Дальше будет указатель "Шацкий национальный природный парк", где нужно повернуть и двигаться в Шацк. Поселок Шацк – центр Шацких озер.

Шацкие озера

Какие развлечения есть на Шацких озерах

На Шацких озерах очень привлекателен пляжный отдых, ведь песок здесь всегда чист, а вода в озерах кристальная. Даже в самом глубоком озере Свитязь в погожий день можно увидеть дно на глубине 10 метров. Кроме того, в Шацке распространена рыбалка, где можно поймать до 30 различных видов рыб и даже раков. Но это делать следует в специально отведенных местах.

Озеро Свитязь

Также есть возможность прокатиться на велосипедах среди живописных пейзажей или пройтись пешком. Среди водного отдыха следует выделить плавание на сапах, каяках, лодках и катамаранах. Еще есть катание на доске с парусом (виндсерфинг) или с парашютом (кайтсерфинг). Неожиданным досугом на Шацких озерах считают дайвинг, позволяющий увидеть дно этих водоемов, образованных еще во времена Ледныкового периода.

Кроме этого, многие гостиничные комплексы имеют сауны, предоставляют услуги массажа и другие SPA-процедуры. Можно арендовать квадроцикл, посетить веревочный парк "База Верхолаза" и пейнтбольный клуб.

Сколько стоит аренда жилья

Стоимость аренды жилья зависит и от его расположения, а также от типа. Если речь идет о гостиничных номерах, цена стартует от 800 грн за двух взрослых в сутки, однако большинство вариантов стоит от 1100 грн.

На крупную компанию можно арендовать отдельный домик, но это будет стоить от 3 тысяч грн сутки. В цены не входит питание в заведениях и посещение SPA-процедур.

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