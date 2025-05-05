Одно действие может "убить" цветение в следующем году. Чего не стоит делать с весенними цветами в вашем саду

Правильный уход в этот период – залог хорошего цветения в следующем году

Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты – первые весенние цветы, которые радовали нас в марте и апреле, уже отцвели и требуют внимания. Именно в этот период формируется будущее цветение на следующий год.

"Телеграф" рассказывает, как ухаживать за луковичными цветами после завершения цветения. Основные задачи в мае – правильная обрезка, подкормка и обеспечение условий для созревания луковиц.

Обрезка цветоносов

Срезать цветоносы нужно сразу после увядания лепестков. Стебли с семенными коробочками не только не эстетично смотрятся, но и заставляют растение тратить силы на формирование семян, а не на укрепление луковицы.

Что нельзя делать с луковичными после цветения

А вот листья трогать нельзя. Они необходимы растению для фотосинтеза, позволяющего луковице накопить питательные вещества для цветения на следующий год.

Листья оставляют до полного пожелтения и высыхания. До этого момента растение активно "запасает" энергию. После отмирания листьев их можно обрезать.

Подкормка

После того как цветоносы удалены, через 1–3 дня нужно подкормить цветы. Подкормка производится во влажную почву или после полива.

В этот период вносятся фосфорно-калийные удобрения (например, зольный настой, суперфосфат, сульфат калий). После цветения не следует применять азотные удобрения, потому что они стимулируют рост зеленой массы, а не развитие луковицы.

Полив

Если дождей недостаточно, луковицы страдают от нехватки влаги. Полив должен быть умеренным, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Избыток воды может привести к загниванию луковиц.

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