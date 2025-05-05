Зачем замачивать семена тыквы перед посадкой, и как правильно это сделать

Полезные советы для огородников по замачиванию семян тыквы

Совсем скоро наступит время сажать тыкву в открытый грунт. Перед тем, как высаживать семена их рекомендуется замочить в воде и слегка прорастить, тогда в открытом грунте они сразу же пойдут в рост.

"Телеграф" расскажет, как правильно замачивать и проращивать семена тыквы перед посадкой.

Замачивание семян тыквы перед посадкой очень желательно, если хотите ускорить прорастание и повысить всхожесть. Об этом рассказала пользовательница Facebook-сообщества "Сад. Город. Теплиця". По ее словам, дополнительно можно обработать семена стимулятором роста.

Как правильно замачивать семена тыквы?

Сначала нужно отобрать семена — они должны быть крупными, плотными и неповрежденными. Для точности можно проверить в воде — пустые семена всплывут, здоровые останутся на дне емкости.

Замачивать семена нужно в теплой воде — 25-30 градусов по Цельсию. Оставьте их в воде на 6-12 часов, можно на ночь.

Дополнительно можно добавить в воду для замачивания покупной стимулятор роста. Также опытные огородники советую провести дезинфекцию семян перед замачиванием — в растворе марганцовки 1% на 15 мин.

Также по желанию семена тыквы можно прорастить. После замачивания их нужно положить на влажную марлю или салфетку и оставить в теплом месте на 1-2 дня. А когда появятся проростки — сразу сажать в землю.

Высаживать замоченные или пророщенные семена нужно в хорошо прогретый грунт (не менее +12-14 градусов), на глубине 10 см.

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