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Зачем замачивать семена тыквы перед посадкой, и как правильно это сделать

Автор
Галина Струс
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Перед посадкой семян тыквы, их нужно замочить или прорастить
Перед посадкой семян тыквы, их нужно замочить или прорастить. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Полезные советы для огородников по замачиванию семян тыквы

Совсем скоро наступит время сажать тыкву в открытый грунт. Перед тем, как высаживать семена их рекомендуется замочить в воде и слегка прорастить, тогда в открытом грунте они сразу же пойдут в рост.

"Телеграф" расскажет, как правильно замачивать и проращивать семена тыквы перед посадкой.

Замачивание семян тыквы перед посадкой очень желательно, если хотите ускорить прорастание и повысить всхожесть. Об этом рассказала пользовательница Facebook-сообщества "Сад. Город. Теплиця". По ее словам, дополнительно можно обработать семена стимулятором роста.

Как правильно замачивать семена тыквы?

Сначала нужно отобрать семена — они должны быть крупными, плотными и неповрежденными. Для точности можно проверить в воде — пустые семена всплывут, здоровые останутся на дне емкости.

Замачивать семена нужно в теплой воде — 25-30 градусов по Цельсию. Оставьте их в воде на 6-12 часов, можно на ночь.

Дополнительно можно добавить в воду для замачивания покупной стимулятор роста. Также опытные огородники советую провести дезинфекцию семян перед замачиванием — в растворе марганцовки 1% на 15 мин.

Также по желанию семена тыквы можно прорастить. После замачивания их нужно положить на влажную марлю или салфетку и оставить в теплом месте на 1-2 дня. А когда появятся проростки — сразу сажать в землю.

Высаживать замоченные или пророщенные семена нужно в хорошо прогретый грунт (не менее +12-14 градусов), на глубине 10 см.

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