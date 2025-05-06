Берут студентов и людей без опыта: где заработать до 30 тысяч в удобное для себя время

Берут студентов и не только

Сочетать обучение и работу непросто, особенно когда нужно успевать на пары и иметь время на отдых. Однако некоторые работодатели позволяют зарабатывать в свободное время.

Сегодня на рынке труда появилось интересное предложение для молодежи, ищущей подработку в Дарницком районе столицы. Работодатель предлагает вакансии кассира и продавца в супермаркете возле станции метро "Позняки", расположенном в ТРЦ "Пирамида" по адресу ул. Мишуги, 4. Соответствующая вакансия появилась на ОЛХ.

Обязанности и зарплата

Особенностью этого предложения является гибкий график работы, который подстраивается под расписание студента. Можно работать после занятий или в выходные дни — это позволяет не жертвовать обучением ради заработка.

Предыдущий опыт работы не нужен, поэтому это неплохая возможность для студентов подзаработать. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство и своевременные выплаты заработной платы дважды в месяц. Дополнительными преимуществами, по словам автора объявления, является отсутствие штрафов, возможности обучения и карьерного роста, а также скидки для работников на продукцию собственного производства.

Ранее "Телеграф" также писал, что появилась отличная вакансия для студентов. Есть возможность неплохо заработать этим летом.