"Волга" и свободные деньги: почему все мужчины в СССР мечтали стать таксистами

Таксисты жили лучше инженеров

В советское время заработать хорошие деньги было почти невозможно для обычных рабочих. Но была профессия, о которой мечтали многие мужчины – таксист.

Эта работа давала не только официальную зарплату, но и возможность подзаработать "в обход" государственной системы "Телеграф" расскажет, почему таксирование было столь привлекательным и какие методы использовали водители, чтобы увеличить свой доход.

Преимущества работы за рулем такси

Таксисты в СССР обладали необычной для советских работников свободой. Они сами решали, когда и где работать, по каким маршрутам ездить и каких клиентов обслуживать. Государство требовало только сдать в кассу фиксированную сумму денег после смены.

Проверить, сколько заработал таксист за день, было практически невозможно. Тогда не было GPS и других систем слежения, поэтому никто не знал точно, кого и куда возил водитель в течение дня.

Еще одним преимуществом было то, что таксисты ездили на "Волгах" — одних из лучших советских автомобилей. А после двух лет работы водитель мог выкупить свою машину по низкой цене, что явилось большой удачей в стране с дефицитом авто.

Как таксисты подрабатывали дополнительно

Водители такси придумали многие способы увеличить свой заработок. Один из самых распространенных – не выключать счетчик после высадки пассажира. Когда садился новый клиент, ему приходилось платить также и за "пустой" проезд, а разница шла в карман водителя.

Во время "сухого закона" таксисты часто продавали алкоголь в ночное время. Людям было удобнее купить бутылку у таксиста на стоянке, чем рисковать попасть в поле зрения милиции возле магазина. Хотя цена была выше, риск был меньше.

Таксисты также подсаживали "левых" пассажиров, беря деньги с каждого в отдельности. Они нарушали правило, что попутчиков можно брать только с разрешения первого клиента и что оплату нужно делить между всеми.

Еще одна хитрость – отказ ехать по адресу. Водитель мог сказать, что его маршрут в другую сторону, и соглашался ехать только за дополнительную плату сверх тарифа.

Трудности профессии таксиста

Несмотря на все преимущества, работа в такси подходила не всем. Требовалось иметь предпринимательский дар и готовность рисковать, что в СССР могло привести к проблемам с законом. Перепродажа товаров (спекуляция) была уголовным преступлением, а манипуляции с оплатой – причиной для увольнения.

Таксистам приходилось больше тратить на обслуживание автомобиля. Слесари, мойщики, кладовщики и заправщики знали о дополнительных доходах водителей и брали с них больше денег за свои услуги. Однако заработки обычно покрывали эти расходы.

Из-за более высоких доходов и особого статуса таксисты выделялись среди других водителей. Они часто ездили дерзко, из-за чего появилось даже изречение "ездит, как таксист". Эта профессия не просто позволяла лучше зарабатывать, но и становилась своеобразным стилем жизни для многих советских мужчин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему собственный автомобиль в СССР был роскошью. Проблема была не только в зарплатах.