Шашлык из СССР: что добавляли в блюдо для того самого вкуса

Без гриля и модных маринадов — шашлык в СССР был удовольствием не каждый день.

Сделать действительно вкусный шашлык — дело не простое. Надо тщательно выбрать дрова и замариновать мясо. В Советском союзе выход "на шашлыки" был незаурядным событием. Поиск мяса, приготовление маринада, поход в лес пешком с тяжелыми сумками – все это формировало особый ритуал.

Телеграф решил напомнить, как готовили шашлык в СССР и почему поход в ресторан за ним был не по карману многим людям. Вдобавок — рецепт того самого "советского" шашлыка.

Дорогое удовольствие

В 70-е годы килограмм мяса стоил 1,70–1,90 рублей. Но главная проблема была не в цене, а в доступности: хорошее мясо еще нужно было "подстрелить". Лучшее мясо находили на колхозных рынках, где оно было парным, домашним, но и существенно более дорогим — до 3 рублей за килограмм. В кафе за порцию шашлыка 150 г просили 1,23 рубля.

Цены в шашлычной в Киеве в 1972 году

Шашлык из говядины – дорогое удовольствие за 150 граммов

В полевых условиях все не просто

Мангалы, решетки, разжигатели? Об этом даже не мечтали. У кого были металлические шампуры – считай, звезда праздника. Мангал строили из кирпичей или шампуры клали на рогульки. Много с собой не брали – тяжело нести все на себе.

Есть шашлык таким образом могли только на праздники

Маринад для шашлыка

Поскольку мясо было часто не лучшего качества, приходилось использовать разные уловки, чтобы его смягчить. Среди популярных ингредиентов – уксус. Также в классический рецепт входили лук, перец, лавровый лист. Иногда добавляли сахар, горчицу или даже водку с минералкой. Лучше всего мариновать всю ночь.

Один из рецептов звучит так:

1 кг мяса

500 г лука кольцами

соль, перец, 1 ч.л. сахара

2 ст.л. столового уксуса

Мариновали мясо слоями, чередуя лук и мясо, иногда ставили под гнет, придавив гантелями. Если мясо было жесткое — чередовали с салом.

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