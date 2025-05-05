Шашлык из СССР: что добавляли в блюдо для того самого вкуса
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Без гриля и модных маринадов — шашлык в СССР был удовольствием не каждый день.
Сделать действительно вкусный шашлык — дело не простое. Надо тщательно выбрать дрова и замариновать мясо. В Советском союзе выход "на шашлыки" был незаурядным событием. Поиск мяса, приготовление маринада, поход в лес пешком с тяжелыми сумками – все это формировало особый ритуал.
Телеграф решил напомнить, как готовили шашлык в СССР и почему поход в ресторан за ним был не по карману многим людям. Вдобавок — рецепт того самого "советского" шашлыка.
Дорогое удовольствие
В 70-е годы килограмм мяса стоил 1,70–1,90 рублей. Но главная проблема была не в цене, а в доступности: хорошее мясо еще нужно было "подстрелить". Лучшее мясо находили на колхозных рынках, где оно было парным, домашним, но и существенно более дорогим — до 3 рублей за килограмм. В кафе за порцию шашлыка 150 г просили 1,23 рубля.
В полевых условиях все не просто
Мангалы, решетки, разжигатели? Об этом даже не мечтали. У кого были металлические шампуры – считай, звезда праздника. Мангал строили из кирпичей или шампуры клали на рогульки. Много с собой не брали – тяжело нести все на себе.
Маринад для шашлыка
Поскольку мясо было часто не лучшего качества, приходилось использовать разные уловки, чтобы его смягчить. Среди популярных ингредиентов – уксус. Также в классический рецепт входили лук, перец, лавровый лист. Иногда добавляли сахар, горчицу или даже водку с минералкой. Лучше всего мариновать всю ночь.
Один из рецептов звучит так:
- 1 кг мяса
- 500 г лука кольцами
- соль, перец, 1 ч.л. сахара
- 2 ст.л. столового уксуса
Мариновали мясо слоями, чередуя лук и мясо, иногда ставили под гнет, придавив гантелями. Если мясо было жесткое — чередовали с салом.
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