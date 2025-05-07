Будут цвести аж до морозов: когда сажать гладиолусы и как за ними ухаживать

Начните выращивание гладиолусов правильно и они порадуют вас пышным цветением

Гладиолусы — роскошные цветы, которые станут украшением любой клумбы и порадуют цветением аж до заморозков. Выращивают их из луковиц, которые время от времени нужно пересаживать на новое место. При правильном уходе гладиолусы точно порадуют вас своим цветением.

"Телеграф" расскажет, когда сажать гладиолусы и как за ними ухаживать, чтобы точно получить пышное цветение.

Когда сажать гладиолусы и как правильно это делать?

Для посадки гладиолусов выберите солнечную сторону сада или участка, эти цветы любят много солнечного света, пишет The Spruce. Однако, некоторые сорты могут расти и в полутени. Очень важно сажать луковицы гладиолусов в хорошо прогретый грунт — не меньше 15-16 градусов по Цельсию. Лучше всего делать это не раньше мая, но с учетом погодных условий.

К слову, гладиолусы можно высаживать не только на клумбах или в саду, но и на огороде, так как они станут хорошими соседями для овощных культур. Дело в том, что цветы привлекают на огород опылителей, так что польза будет и томатам и огурцам и другим растениям в период цветения.

Помните, что гладиолусы любят хорошо дренированную почву. А после посадки луковицы нужно обильно полить. В дальнейшем поливать грядку с гладиолусами можно раз в неделю, этого будет достаточно.

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