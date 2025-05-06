Только не срезайте: что нужно сделать с тюльпанами, когда они отцветут

Полезные советы для любителей выращивать тюльпаны

Многие хозяйки в мае после цветения тюльпанов тут же спешат срезать над корневую часть цветов, так как они портят вид клумбы. Однако делать этого не стоит, чтобы в следующем году тюльпаны снова зацвели. Мы уже рассказывали, что делать с нарциссами после цветения, а сегодня делимся, как поступить с тюльпанами.

Срезать листья тюльпанов, когда они отцвели нельзя, особенно если они еще зеленые и упругие, пишет The Spruce. Единственное, что точно нужно сделать — это сорвать или срезать цветоножки, на которых были собственно цветы. Таким образом листья, пока естественным путем не усохнут, будут напитывать луковицу в земле полезными веществами.

Убирать листья тюльпанов можно только тогда, когда они полностью пожелтеют и засохнут, а стебли будут хорошо отходить от земли. А до этого нужно и дальше поливать клумбу с тюльпанами и даже можно удобрить их калием и фосфором. Все это время в земле будет созревать и формироваться луковица для посадки в следующем сезоне.

Выкапывать тюльпаны нужно раз в несколько лет. А когда будете сажать их в следующий раз, то выберите другой участок, где они раньше не росли. Это повысит шансы на пышное цветение.

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