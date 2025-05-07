Будуть цвісти аж до морозів: коли садити гладіолуси і як за ними доглядати

Почніть вирощування гладіолусів правильно і вони порадують вас пишним цвітінням

Гладіолуси — розкішні квіти, які стануть окрасою будь-якої клумби і порадують цвітінням аж до заморозків. Вирощують їх із цибулин, які час від часу потрібно пересаджувати на нове місце. При правильному догляді гладіолуси точно потішать вас своїм цвітінням.

"Телеграф" розповість, коли садити гладіолуси і як їх доглядати, щоб точно отримати пишне цвітіння.

Коли садити гладіолуси та як правильно це робити?

Для посадки гладіолусів оберіть сонячну сторону саду або ділянки, ці квіти люблять багато сонячного світла, пише The Spruce. Однак деякі сорти можуть рости і в напівтіні. Дуже важливо садити цибулини гладіолусів у добре прогрітий ґрунт – не менше 15-16 градусів за Цельсієм. Найкраще робити це не раніше травня, але з урахуванням погодних умов.

До речі, гладіолуси можна висаджувати не тільки на клумбах або в саду, а й на городі, оскільки вони стануть добрими сусідами для овочевих культур. Справа в тому, що квіти приваблюватимуть на город запилювачів, так що користь буде і томатам, і огіркам, і іншим рослинам у період цвітіння.

Пам’ятайте, що гладіолуси люблять добре дренований ґрунт. А після посадки цибулини потрібно рясно полити. Надалі поливати грядку з гладіолусами можна раз на тиждень цього буде достатньо.

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