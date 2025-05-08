Гороскоп на 9 мая: Овны забудут о проблемах, а Козороги захотят уединения

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака провести много времени на природе

Всем знакам Зодиака 2025 год принес много непредсказуемого. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 9 мая, и рассказывает, что делать в эту пятницу, чтобы удача не отходила от вас ни на шаг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вы будете нужны всем знакомым. Однако не каждый будет это дорожить. Следует сохранять терпение и проявлять уважение к близким, чтобы не инициировать конфликт. Не торопитесь решать чужие проблемы, пока не убедитесь, что вас не используют.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Завтра под угрозой будет ваше спокойствие. Возможно, кто-то будет пытаться вывести вас из себя или предложит что-нибудь спонтанное. Однако не стоит переживать и бояться выйти из зоны комфорта – это пойдет вам к лучшему.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту пятницу следует отключить турборежим. Делайте все спокойно и уравновешенно, чтобы не перенапрягаться. Вечер также следует провести с самими собой. В этот день для вас самое лучшее уединение и переосмысление ценностей.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вы будете очень эмоциональны. Ваше настроение будет меняться каждый час, поэтому лучшее решение — провести вечер с любимым человеком, чтобы найти гармонию. Но не забывайте, что ваши капризы не будут терпеть близкие.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если сейчас вы очень успешны на работе, не стоит болеть "звездной болезнью". Помните, что вы добились успеха благодаря родным и поблагодарите их за это. Однако ваш триумф – отличный случай встретиться с родными и отпраздновать. Проведите вечер уютно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра важно спланировать каждый свой шаг. Возможно, что-то пойдет не по списку, что вас огорчит и даже разозлит. Однако вы сможете все поправить и не допустить факапов. Главное – не паниковать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день вы предстанете перед выбором. Это может касаться чего-то банального. К примеру, в какой ресторан пойти на ужин. Или же чего-нибудь более глобального. Просто обдумывайте каждый шаг и уверенно действуйте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день вам захочется безумно влюбиться или получить крутые эмоции. Поэтому действуйте по зову сердца и действуйте так, как оно подсказывает. Позвольте быть яркими, громкими и неудобными. Энергии будет много, поэтому направьте ее в правильное русло.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтра вам будет казаться, что события идут слишком медленно. Однако обратите внимание на то, что именно вы хотите куда-то бежать и попытайтесь замедлиться. На работе вас ждет неприятная новость, поэтому подготовьтесь к этому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Позвольте все контролировать кому-то другому, а сами расслабьтесь и не переживайте за других. Однако не стоит этого делать. Позвольте все контролировать кому-то другому, а сами расслабьтесь и не беспокойтесь о других.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра у вас будет множество идей. Не бойтесь их предлагать кому-нибудь. Однако есть риск эмоционального выгорания, поэтому не навязывайтесь ни к кому. Вечером вам захочется отдых и уединение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу вы почувствуете сильную усталость. Поэтому следует отложить работу, если появится возможность. Прислушайтесь к своей интуиции и делайте, что она подсказывает. В этот день она и будет вашей суперсилой.