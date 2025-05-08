Гороскоп на 9 травня: Овни забудуть про проблеми, а Козороги захочуть усамітнення

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку провести багато часу на природі

Всім знакам Зодіаку 2025 рік приніс багато непередбачуваного. "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 9 травня, і розповідає, що робити цієї п’ятниці, щоб удача не відходила від вас ні на крок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день ви будете потрібні усім знайомим. Однак не кожен буде це цінувати. Варто зберігати терпіння і проявляти повагу до близьких, щоб не зініціювати конфлікт. Не спішіть вирішувати чужі проблеми, поки не переконаєтеся, що вас не використовують.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Завтра під загрозою буде ваш спокій. Можливо, хтось намагатиметься вивести вас із себе або запропонує щось спонтанне. Проте не варто перейматися і боятися вийти із зони комфорту — це піде вам на краще.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї п’ятниці варто відключити турборежим. Робіть все спокійно та врівноважено, щоб не перенапружуватися. Вечір також варто провести із самими собою. Цього дня для вас найкраще усамітнення та переосмислення цінностей.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день ви будете дуже емоційними. Ваш настрій буде змінюватися чи не щогодини, тому найкраще рішення — провести вечір із коханою людиною, щоб знайти гармонію. Але не забувайте, що ваші капризи не будуть терпіти близькі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо зараз ви дуже успішні на роботі, не варто хворіти "зірковою хворобою". Пам’ятайте, що ви досягли успіху завдяки рідним і подякуйте їм за це. Однак ваш тріумф — чудова нагода зустрітися з рідними і відсвяткувати. Проведіть вечір затишно.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завтра важливо спланувати чи не кожен свій крок. Можливо, щось піде не за списком, що неабияк вас засмутить і навіть розлютить. Однак ви зможете все виправити і не допустити факапів. Головне — не панікувати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

В цей день ви постанете перед вибором. Це може стосуватися чогось банально го. Наприклад, у який ресторан піти на вечерю. Або ж чогось більш глобального. Просто обдумуйте кожен крок і впевнено дійте.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В цей день вам захочеться шалено закохатися або отримати круті емоції. Тому дійте за покликом серця і дійте так, як воно підказує. Дозвольте собі бути яскравими, гучними та незручними. Енергії буде багато, тому спрямуйте її у правильне русло.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтра вам буде здаватися, що події йдуть надто повільно. Однак зверніть увагу на те, що саме ви хочете кудись бігти і спробуйте сповільнитися. На роботі на вас чекає неприємна новина, тому підготуйтеся до цього.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У вас з’явиться бажання взяти над всім контроль. Однак не варто цього робити. Дозвольте все контролювати комусь іншому, а самі розслабтеся і не переймайтеся за інших.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра у вас буде багато ідей. Не бійтеся їх пропонувати комусь. Однак є ризик емоційного вигорання, тому не нав’язуйтеся ні до кого. Ввечері вам захочеться відпочинку та усамітнення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці ви відчуєте сильну втому. Тому варто відкласти роботу, якщо з’явиться можливість. Прислухайтеся до своєї інтуїції і робіть те, що вона підказує. Цього дня вона і буде вашою суперсилою.