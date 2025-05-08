Не смотрите на календарь: когда точно можно будет сажать рассаду помидоров в открытый грунт

Помидоры — теплолюбивое растение, поэтому дождитесь подходящего момента

Обычно май — время посадки рассады помидоров в открытый грунт. Однако в этом году погода в Украине аномальная с резкими перепадами температур. Поэтому очень важно перед тем как сажать рассаду, учитывать погодные условия. Это главный залог будущего щедрого урожая.

Когда точно можно будет сажать рассаду помидоров в открытый грунт рассказал эксперт специализированного издания The Spruce, опытный садовод Адам Вайс. По его словам, важно смотреть не на календарь, а на температуру за окном.

"В идеале температура почвы должна быть близка к 21 градусу для посадки рассады в открытый грунт", — говорит Вайс. Он также отмечает, что очень важно не спешить с высадкой рассады, а дождаться комфортной теплой температуры.

Также опытный садовод напомнил, что при высадке рассады помидоров очень важно давать растениям пространство. То есть сажать растения на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга с учетом того, что они разрастаются и будут плодоносить.

Также нужно помнить, что томаты — это теплолюбивая культура, поэтому сажать ее нужно на солнечной стороне участка. А также важно поливать рассаду после высадки — два-три раза в неделю у основания каждого растения.

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