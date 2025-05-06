Люди жили здесь еще 500 лет назад: это малоизвестная история киевских Позняков

Современные киевляне знают Позняки как огромный спальный район с высотками и торговыми центрами, но раньше эта местность выглядела иначе

Еще полвека назад там, где сейчас раскинулся огромный жилой массив Позняки в Киеве, была настоящая украинская деревня. А также очень зеленое место с многочисленными озерами, лугами и лесами.

Этот уголок природы был оазой покоя и красоты, сохранявшей многовековые традиции и связь с землей. Сегодня от него остались лишь фрагменты, но историческая память хранит упоминания о старых Позняках наперекор бетонным джунглям.

Происхождение и развитие села Позняки

Позняки впервые упоминаются в исторических документах 1538 году как земли, принадлежавшие Выдубицкому монастырю. В течение столетий село развивалось, входя в состав различных административных образований Гетманщины и Киевской губернии. В 17–18 веках здесь строили церкви, занимались рыболовством, лозоплетением и земледелием, а продукцию продавали на киевских рынках. К началу XX века население села выросло до тысячи жителей, и оно стало важной частью Дарницкого района.

Трансформация под давлением урбанизации

К середине 20 века село было окружено почти двумя десятками озер и пойменными лугами, создававшими уникальный природный ландшафт. На фотографиях 1939 года из архивов видны улицы с домами, местных жителей в традиционной и советской одежде, а также одно из озер, которое впоследствии исчезло из-за засыпания. Эти водоемы и зеленые просторы были не только природным украшением, но и основой хозяйства — рыболовство, пасеки, огороды.

Во второй половине ХХ века советские власти начали масштабную урбанизацию окрестностей Киева. Село Позняки, сохранявшее свой характер веками, оказалось под угрозой исчезновения. Озера засыпали, зеленые просторы застраивали многоэтажками, а старые улочки исчезали под слоем бетона. Так появился современный жилой массив, почти полностью стерший с лица земли природный ландшафт и сельский быт.

Развитие района значительно ускорилось после открытия станций метро "Позняки", "Осокорки" и "Славутич" в 1990-х годах, а также строительства Южного моста, что обеспечило транспортное сообщение с центром города.

Культурная и религиозная жизнь

Исторически на Позняках было две церкви – Трехсвятительская и Введенская, разрушенные в 1930-х годах. В современном массиве восстановлены православные храмы разных конфессий, в частности, деревянный храм святых Петра и Павла (2003), часовня Богоявления (2004), а также церкви Успения Пресвятой Богородицы и преподобного Олега Брянского. Кроме того, здесь действуют римско-католический храм и церкви евангельских христиан-баптистов и мормонов.

Храм святых Петра и Павла

Несмотря на масштабные изменения, некоторые жители старых Позняков не хотят покидать свои дома и борются за сохранение остатков сельского быта и природы. Остались частные дома на улице Батуринской, фрагменты зеленых зон и несколько озер — Прирва, Королек, Жандармка, Качиное. Они напоминают о многовековой истории и природной красоте, когда-то царившей здесь.

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