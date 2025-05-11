Гороскоп на 12 мая: Тельцов ждут перемены, Ракам улыбнется удача в любви

Избегайте людей, которые мыслят шаблонно и навязывают вам свои взгляды

Знакам Зодиака 2025 год принес много интересного. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 12 мая, который поможет вам подготовиться к новым жизненным переменам.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Старайтесь избегать людей, которые мыслят шаблонно и навязывают свои взгляды. Если вы в поиске любви, уделите внимание своей внешности — уверенность и ухоженность завтра будут особенно важны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Излишняя спешка и стремление к выгоде могут обернуться потерями как в финансовом плане, так и в личной жизни. Проявляйте заботу о близких и не бойтесь делать шаги навстречу переменам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила предвещают шанс встретить новых, значимых людей. Однако будьте особенно осторожны в дороге — это не лучшее время для дальних поездок или вождения. Оставайтесь внимательными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Прекрасный день для теплого общения в кругу семьи и друзей за чашкой чая. Тем, кто в отношениях, нужно принимать важные решения вместе с партнером. Одиноким представителям знака стоит обратить внимание на возможности для знакомства — удача может улыбнуться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стесняйтесь завтра обращаться за поддержкой к близким: они могут дать дельный совет или вдохновить. Это благоприятное время для покупок, оформления кредитов или ипотеки. В личной жизни важно проявить больше уверенности и инициативы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Утро может начаться с легкой апатии. Постарайтесь противостоять хандре — настрой на позитив и упорство помогут вам сохранить внутренний баланс до вечера. Велика вероятность, что Вселенная откроет перед вами новые горизонты.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Проявите осторожность при выборе пути, принятии решений или смене профессии. Любая цель может скрывать подводные камни, иногда довольно ощутимые. День может задеть ваши слабые места — например, самолюбие или чувство зависти.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможно, что космические влияния подтолкнут вас к новому опыту — неожиданному и ранее незнакомому. Даже если ситуация завтра покажется неприятной, сохраняйте спокойствие: это шанс приобрести важный жизненный урок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный момент для наведения уюта дома и улучшения личного пространства. Легкая уборка подарит ощущение свежести и поможет восстановить внутреннюю гармонию, при этом не отнимая много времени и сил.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Желание добиться успеха любой ценой может обернуться потерей доверия со стороны коллег или партнеров. Не идите на хитрости и манипуляции — честность в делах сейчас особенно важна. Более значимые и масштабные дела оставьте на потом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не вступайте в споры с агрессивными людьми и сами сохраняйте спокойствие. Проявляйте доброжелательность и готовность прийти на выручку — именно доброта поможет нейтрализовать любую негативную энергетику.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы избавиться от вредной привычки, например, бросить курить. Начните двигаться в сторону новой, более осознанной жизни — космическая энергетика будет на вашей стороне.