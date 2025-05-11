Гороскоп на 12 травня: на Тельців чекають зміни, Ракам посміхнеться удача у коханні

Уникайте людей, які мислять шаблонно та нав’язують вам свої погляди

Знакам Зодіаку 2025 рік приніс багато цікавого. "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 12 травня, який допоможе вам підготуватись до нових життєвих змін.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся уникати людей, які мислять шаблонно та нав’язують свої погляди. Якщо ви в пошуку кохання, приділіть увагу своїй зовнішності — впевненість та доглянутість завтра будуть особливо важливими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зайвий поспіх і прагнення до вигоди можуть призвести до втрат як у фінансовому плані, так і в особистому житті. Проявляйте турботу про близьких і не бійтеся робити кроки назустріч змінам.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила віщують шанс зустріти нових, значних людей. Однак будьте особливо обережні в дорозі – це не найкращий час для далеких поїздок чи водіння. Залишайтеся уважними.

Рак (22 червня — 22 липня)

Прекрасний день для теплого спілкування в колі сім’ї та друзів за чашкою чаю. Тим, хто у стосунках, потрібно приймати важливі рішення разом із партнером. Самотнім представникам знаку варто звернути увагу на можливості для знайомства — удача може посміхнутися.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не соромтеся завтра звертатися за підтримкою до близьких: вони можуть дати слушну пораду чи надихнути. Це сприятливий час для покупок, оформлення кредитів чи іпотеки. В особистому житті важливо проявити більше впевненості та ініціативи.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ранок може розпочатися з легкої апатії. Постарайтеся протистояти нудьзі — настрій на позитив і завзятість допоможуть зберегти внутрішній баланс до вечора. Велика ймовірність, що Всесвіт відкриє перед вами нові горизонти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Проявіть обережність при виборі шляху, ухваленні рішень або зміні професії. Будь-яка мета може приховувати підводне каміння, іноді досить відчутне. День може зачепити ваші слабкі місця – наприклад, самолюбство чи почуття заздрості.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Можливо, що космічні впливи підштовхнуть вас до нового досвіду — несподіваного й раніше незнайомого. Навіть якщо ситуація завтра здасться неприємною, зберігайте спокій: це шанс набути важливого життєвого уроку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий момент для наведення затишку вдома та покращення особистого простору. Легке прибирання подарує відчуття свіжості та допоможе відновити внутрішню гармонію, при цьому не забираючи багато часу та сил.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Бажання досягти успіху за будь-яку ціну може обернутися втратою довіри з боку колег чи партнерів. Не йдіть на хитрощі та маніпуляції – чесність у справах зараз особливо важлива. Найбільш значні та масштабні справи залиште на потім.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не вступайте в суперечки з агресивними людьми і самі зберігайте спокій. Проявляйте доброзичливість і готовність прийти на допомогу — саме доброта допоможе нейтралізувати будь-яку негативну енергетику.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день якнайкраще підходить для того, щоб позбутися шкідливої звички, наприклад, кинути палити. Почніть рухатися у бік нового, більш усвідомленого життя — космічна енергетика буде на вашому боці.