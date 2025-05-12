Социальные инициативы и проекты, направленные на поддержку детей, цифровизацию образования и развитие спорта, становятся неотъемлемой частью современного общества. Все это — направления, в которых работает Favbet Foundation, президентом которого является Андрей Матюха. В основе каждого проекта — убеждение, что образование, знания и развитие должны быть доступны каждому ребенку.

Социальные инициативы под руководством Андрея Матюхи

Фонд реализует масштабные программы в сотрудничестве с государственными учреждениями. Один из примеров — передача 2140 компьютеров в библиотеки в сельской местности. Инициатива охватила 15 регионов страны и была направлена на предоставление жителям общин доступа к цифровому образованию.

Это часть стратегии фонда по созданию равных возможностей в сфере знаний. По словам Андрея Матюхи , образование не должно зависеть от места проживания или финансового положения.

"Мы создаем страну, где знания доступны каждому. Образование — это не роскошь, а базовое право", — отмечает Андрей Матюха.

Как Андрей Валерьевич Матюха создает новые возможности для детей

Favbet Foundation не ограничивается материальной помощью. Все проекты имеют долгосрочный эффект. В фокусе — развитие потенциала молодежи, строительство сообществ и укрепление культуры взаимопомощи.

Это системная работа, которая позволяет создавать устойчивые условия для роста нового поколения. Подход фонда — действовать комплексно, охватывая образование, спорт, культуру и технологии.

Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев": образовательный и спортивный вектор

Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" реализуется в рамках программы Favbet Kids фонда Favbet Foundation. За реализацию этой благотворительной инициативы в 2023 году Favbet Foundation получил награду в номинации "Корпоративный благотворительный фонд" на национальном конкурсе коммуникационщиков.

Программа включает три направления: "IT Kids" (курсы программирования), "Сила в знаниях" (набор школьных принадлежностей для 5500 учеников) и "Сильнее вместе" (занятия спортом). Спортивные секции открыты и бесплатны для детей ВПЛ и военнослужащих.

Новое поколение в условиях перемен

Во время войны дети особенно нуждаются в поддержке. Инициативы фонда создают пространство для развития, формируя у детей чувство безопасности и поддержки. Это не только про образование или спорт, но и про создание стабильной среды.

Favbet Foundation направляет ресурсы на создание условий, в которых дети могут расти уверенно. Такие проекты важны не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

Издание биографии Срны: культура через спорт

В 2023 году по инициативе Андрея Матюхи была издана биография хорватского футболиста Дарийо Срны — игрока донецкого "Шахтера". Презентация книги стала важным событием для спортивной и культурной среды.

Инициатива была направлена на популяризацию истории легендарного спортсмена, а также на привлечение внимания к культуре чтения среди молодежи. Дарийо Срна публично поблагодарил Андрея Матюху за помощь в реализации этого проекта.