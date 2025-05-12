Андрій Матюха: Допомога дітям та військовослужбовцям

Соціальні ініціативи та проєкти, спрямовані на підтримку дітей, цифровізацію освіти та розвиток спорту, стають невід'ємною частиною сучасного суспільства. Все це — напрямки, у яких працює Favbet Foundation, президентом якого є Андрій Матюха. В основі кожного проєкту — переконання, що освіта, знання й розвиток мають бути доступними кожній дитині.

Соціальні ініціативи під керівництвом Андрія Матюхи

Фонд реалізує масштабні програми у співпраці з державними установами. Один із прикладів — передача 2140 комп’ютерів до бібліотек у сільській місцевості. Ініціатива охопила 15 регіонів країни й мала на меті надати мешканцям громад доступ до цифрової освіти.

Це частина стратегії фонду щодо створення рівних можливостей у сфері знань. За словами Андрія Матюхи , освіта не повинна залежати від місця проживання чи фінансового становища.

"Ми створюємо країну, де знання доступні кожному. Освіта — це не розкіш, а базове право", — зазначає Андрій Матюха.

Як Андрій Валерійович Матюха створює нові можливості для дітей

Favbet Foundation не обмежується матеріальною допомогою. Усі проєкти мають довгостроковий ефект. У фокусі — розвиток потенціалу молоді, розбудова спільнот і посилення культури взаємодопомоги.

Це системна робота, яка дозволяє створювати сталі умови для зростання нового покоління. Підхід фонду — діяти комплексно, охоплюючи освіту, спорт, культуру та технології.

Благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв": освітній та спортивний вектор

Благодійна ініціатива Клуб Супергероїв, реалізується в рамках програми Favbet Kids фонду Favbet Foundation. За реалізацію цієї благодійної ініціативи, Favbet Foundation у 2023 році отримав відзнаку в номінації "Корпоративний благодійний фонд" на національному конкурсі комунікаційників.

Програма включає три напрями: "IT Kids" (курси програмування), "Сила у знаннях" (набір шкільного приладдя для 5500 учнів) та "Сильніші разом" (заняття спортом). Спортивні секції відкриті та безкоштовні для дітей ВПО та військовослужбовців.

Нове покоління в умовах змін

У час війни діти потребують особливої підтримки. Ініціативи фонду створюють простір для розвитку, формуючи у дітей відчуття безпеки та підтримки. Це не лише про освіту чи спорт, а й про формування стабільного середовища.

Favbet Foundation спрямовує ресурси на створення умов, у яких діти можуть зростати впевнено. Такі проєкти мають значення не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі.

Видання біографії Срни: культура крізь спорт

У 2023 році за ініціативи Андрія Матюхи було видано біографію хорватського футболіста Дарійо Срни — гравця донецького "Шахтаря". Презентація книги стала важливою подією для спортивного й культурного середовища.

Ініціатива мала на меті поширити історію легендарного спортсмена, а також привернути увагу до культури читання серед молоді. Дарійо Срна публічно подякував Андрію Матюсі за допомогу в реалізації цього проєкту.