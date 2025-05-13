Как сделать жалюзи для защиты от солнца из подручных инструментов: нужно 150 грн и немного вашего времени

Это очень легко и быстро

Домашние жалюзи можно изготовить своими руками за минимальные средства. Защита от солнца на окнах не требует больших затрат и специальных инструментов.

По словам Таисии Возной, которая поделилась этим лайфхаком на своем YouTube-канале, изготовление жалюзи собственноручно обойдется примерно в 150 гривен. Главное иметь остатки виниловых обоев на флизелиновой основе и мелкую фурнитуру.

Для изготовления жалюзи вам понадобятся:

виниловые обои на флизелиновой основе;

полипропиленовая шнуровка;

двусторонний скотч (вспененный);

деревянные пуговицы;

зажимы для шнуровки;

канцелярский нож;

карандаш;

линейка;

метр;

отвертка.

Процесс изготовления начинается с подготовки материалов. Отрежьте три отрезка обоев длиной по 180 см каждый. Муж Татьяны в видео придает отрезкам ширину 65 см и 58 см, а вы сделайте в соответствии с размерами ваших окон.

Далее с помощью карандаша и линейки сделайте на обоях разметку через каждые 5 см по всей длине. Составьте обои гармошкой по разметке.

После формирования гармошки найдите середину конструкции и сделайте отверткой отверстие. Сквозь это отверстие проденьте шнур длиной 175-180 см.

С нижней стороны жалюзи на шнуровку наденьте замок, а с верхней части пуговицу. Оставьте примерно 10 см шнуровки вверху. Верхнюю часть жалюзи вместе со шнуровкой закрепите на окне с помощью двустороннего скотча.

Форма гармошки может немного измениться через несколько дней использования, поскольку виниловые обои достаточно тяжелы. Однако это не влияет на функциональность жалюзи, хорошо защищающих помещение от солнечных лучей.

Таким образом, потратив всего 150 гривен на фурнитуру и используя остатки обоев, вы получите практичные жалюзи, которые оградят вас от яркого солнца и станут хорошим дополнением к интерьеру.

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