Праздносвета, Даздраперма и не только: как пропаганда в СССР издевалась над младенцами
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Детей называли в честь советских праздников, выдающихся личностей и не только
В Советском союзе была мода на необычные имена, отражавшие идеологию и политические лозунги тогдашней власти. Эти имена были и инструментом пропаганды.
В советское время родители часто называли детей в честь революционных событий, вождей или даже технических достижений. "Телеграф" собрал самые удивительные из них.
Необычные имена советской эпохи
Одним из самых известных примеров является имя "Гертруда", которое в досоветский период было просто заимствованным немецким именем, но во времена СССР приобрело новое толкование — "Героиня труда".
"Даздраперма" – это имя, образованное от лозунга "Да здравствует первое мая", которое придавали девочкам, рожденным близко ко Дню международной солидарности трудящихся.
Имя "Дотнара" расшифровывалось как "Дочка трудового народа" и было особенно популярно среди семей в республиках Средней Азии.
"Лагшмивара" – имя, означавшее "Лагерь Шмидта в Арктике", в честь известной арктической экспедиции.
"Лапанальда" происходит от "Лагерь папановцев на льдине" – еще одна дань полярным экспедициям. Можно девочек называть Праздносвета, Победа и т.д. Религиозные имена не нравились власти, такие как Анна, Вера, Надежда.
Мальчиков, например, называли "Даздрюгаг" – это сокращение от "Да здравствует Юрий Гагарин", в честь первого космонавта.
"Лениза" расшифровывалось как "Ленинские заветы".
"Изаида" имело довольно курьезное происхождение – сокращение от фразы "следуй за Ильичём, детка".
"Севморпутина" происходила от названия "Северный морской путь" – стратегически важного морского пути.
Наверное, самым удивительным из всех таких имен можно считать "Кукуцаполь". Расшифровка этого имени отсылает к известному лозунгу времен Хрущева: "Кукуруза — царица полей".
Ранее "Телеграф" писал, какие имена носили мироносицы. Сейчас некоторые популярные.