Праздносвета, Даздраперма и не только: как пропаганда в СССР издевалась над младенцами

Детей называли в честь советских праздников, выдающихся личностей и не только

В Советском союзе была мода на необычные имена, отражавшие идеологию и политические лозунги тогдашней власти. Эти имена были и инструментом пропаганды.

В советское время родители часто называли детей в честь революционных событий, вождей или даже технических достижений. "Телеграф" собрал самые удивительные из них.

Необычные имена советской эпохи

Одним из самых известных примеров является имя "Гертруда", которое в досоветский период было просто заимствованным немецким именем, но во времена СССР приобрело новое толкование — "Героиня труда".

"Даздраперма" – это имя, образованное от лозунга "Да здравствует первое мая", которое придавали девочкам, рожденным близко ко Дню международной солидарности трудящихся.

Имя "Дотнара" расшифровывалось как "Дочка трудового народа" и было особенно популярно среди семей в республиках Средней Азии.

"Лагшмивара" – имя, означавшее "Лагерь Шмидта в Арктике", в честь известной арктической экспедиции.

"Лапанальда" происходит от "Лагерь папановцев на льдине" – еще одна дань полярным экспедициям. Можно девочек называть Праздносвета, Победа и т.д. Религиозные имена не нравились власти, такие как Анна, Вера, Надежда.

Мальчиков, например, называли "Даздрюгаг" – это сокращение от "Да здравствует Юрий Гагарин", в честь первого космонавта.

"Лениза" расшифровывалось как "Ленинские заветы".

"Изаида" имело довольно курьезное происхождение – сокращение от фразы "следуй за Ильичём, детка".

"Севморпутина" происходила от названия "Северный морской путь" – стратегически важного морского пути.

Наверное, самым удивительным из всех таких имен можно считать "Кукуцаполь". Расшифровка этого имени отсылает к известному лозунгу времен Хрущева: "Кукуруза — царица полей".

Ранее "Телеграф" писал, какие имена носили мироносицы. Сейчас некоторые популярные.