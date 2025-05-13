Аномальная погода в Украине удивила сеть. Невероятное видео из Карпат стало трендом

Обычно такие видео снимали зимой

Аномальные климатические изменения очень удивили украинцев недавно. Однако снег в Карпах уже успел попасть в тренды Тик Тока благодаря популярному танцу.

Соответствующее видео опубликовала в сети блогер Лилия. На кадрах она танцует на фоне заснеженных гор под трек "Snowman" — Sia.

"Погода в Украине 11 мая be like (нравится — ред.)", — говорится в подписи на видео.

Заметим, что на кадрах видно, что снега выпало в горах немало. Вокруг заснеженные деревья, горы и даже дорога. В подписи под видео девушка поинтересовалась, видел ли кто такой снег в мае в Украине.

В комментариях пользователи изрядно удивлялись этому видео, а некоторые даже спрашивали, не перепутали ли дату на видео, ведь такие осадки не характерны для мая. Были и те, кто отмечал, что таким снегопадом весной погода отплачивает людям, которые жаловались на отсутствие снега в Украине зимой. В большинстве своем украинцев удивляла такая погода, но снег надолго не задержался, ведь столбик термометра показывал значительный "плюс".

Напомним, что в Украине синоптики прогнозировали не только заморозки, но снег в высокогорных регионах. Украинцы уже показали, как выглядели заснеженные области недавно.

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