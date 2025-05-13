Соседям на зависть: как размножить ягодные кустарники в мае разными способами

Новый ягодный куст не будет лишним в саду рачительных хозяев

Май — идеальное время, чтобы не только наслаждаться зеленью в саду, но и заняться другими важными делами, например, его расширением без походов в питомник. Если у вас уже растут кусты малины, смородины или крыжовника, их легко размножить самостоятельно.

"Телеграф" решил рассказать о надежных и простых способах размножения кустарников — черенкованием и отводками, а также о некоторых особенностях размножения малины.

Размножение черенкованием

Черенкование — метод для тех, кто любит всё делать аккуратно и по науке. Он особенно эффективен для чёрной смородины, чуть менее — для крыжовника и красной смородины, а вот малину таким способом лучше укоренять с оглядкой.

Как черенковать:

Шаг 1: Выбор побега

Выберите сильный, молодой побег текущего года — зелёный, ещё не одревесневший, длиной 15–20 см.

Шаг 2: Нарезка черенков

Срежьте черенки с 2–3 междоузлиями. Нижний срез делайте под углом, верхний — прямой, сразу над почкой.

Шаг 3: Подготовка

Удалите нижние листья, оставив 1–2 вверху. Обработайте нижний срез стимулятором корнеобразования (например, "Корневином").

Шаг 4: Укоренение

Воткните черенки во влажную смесь торфа и песка на глубину 3–4 см. Создайте мини-тепличку — накройте банкой или пленкой. Поставьте в светлое место без прямого солнца. Температура — +20…+25°C.

Шаг 5: Уход

Проветривайте ежедневно и не давайте субстрату пересыхать. Через 2–3 недели появятся корни. А уже осенью саженцы можно будет пересадить в открытый грунт.

На заметку:

Чёрная смородина даёт до 80% приживаемости. Крыжовник — более капризен, но если использовать полуодревесневшие черенки, шансы растут.

Размножение отводками

Если нет желания возиться с тепличками и черенками, то отводки — ваш идеальный выбор, который особенно хорошо работает для смородины и крыжовника. Как упоминалось выше, малина — отдельный случай: для неё лучше применять корневые отпрыски, но горизонтальный отвод не стоит полностью отметать.

Горизонтальные отводки (для смородины и крыжовника):

Выберите крепкий побег у основания куста.

Пригните его к земле и закрепите проволокой или шпилькой.

В месте соприкосновения с почвой сделайте лёгкий надрез коры (по желанию).

Присыпьте землей, оставив верхушку наружу.

Поливайте регулярно — особенно в засуху.

К осени в месте заглубления появятся корни. Тогда отводок можно отделить от материнского куста и пересадить.

Вертикальные отводки (особенно для крыжовника):

Что касается вертикальных отводков, то к такому размножению нужно готовиться раннем весной, однако мы все равно решили рассказать об этом способе.

Ранней весной куст подрезают сильно — до 5–10 см.

К маю отрастут новые побеги.

Когда они достигнут 15–20 см, окучьте их влажной землёй или торфом.

Повторите окучивание по мере роста.

Осенью аккуратно отгребите землю — у основания побегов будут корни.

Корневые отпрыски (для малины):

Малина охотно пускает подземные побеги. Весной можно аккуратно выкопать 10–15-сантиметровый отпрыск с корнями и отсадить его от материнского растения.

В заключение отметим, что размножение кустарников в мае — дело не только полезное, но и увлекательное. А главное — оно окупается уже через сезон: своими руками вы создадите новые плодоносящие растения, полностью адаптированные к вашему участку.

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