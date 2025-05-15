Аплодисменты и крики из зала: "ненавистный" недругам Израиль выступил на сцене Евровидения 2025 (видео)

Израильская певица поразила своим эффектным номером

В этот четверг в швейцарском Базеле стартовал второй полуфинал Евровидения 2025. Традиционно 16 стран-участниц вышли на сцену главного песенного конкурса, среди которых и Израиль, который ранее призвали бойкотировать пропалестинские активисты.

24-летняя израильская певица Юваль Рафаэль вышла на сцену со своей конкурсной композицией New Day Will Rise. Стоит отметить, что зрители приняли исполнительницу громко: одни начали выкрикивать из зала, другие — громко аплодировать. В конце своего очень яркого и фееричного выступления Рафаэль "разорвала" сцену, чем вызвала необыкновенную поддержку поклонников.

Как выступил Израиль на Евровидении 2025

Почему многие против Израиля на Евровидении

7 октября 2023 года палестинская исламистская организация ХАМАС начала военный конфликт с Израилем. С тех пор обе стороны обстреливают друг друга, страдают, в том числе, мирные жители. Израиль обвиняли в полной блокаде Газы, из-за которой жители лишены доступа к еде, воде и электричеству. Израиль объясняет блокаду тем, что ресурсы используют и боевики ХАМАС.

Южно-Африканская Республика подала в Международный суд ООН иск против Израиля, обвинив его в геноциде палестинцев. В качестве доказательств приводились массовые жертвы, прекращение поставок и насильственное переселение. Израиль эти обвинения отвергает. В марте 2025 года Израиль начал новую операцию в Газе.