Второй полуфинал Евровидения 2025: где и когда смотреть трансляции

Узнайте, на каких платформах можно посмотреть трансляцию Евровидения 2025

Уже сегодня, 15 мая, в Базеле пройдет второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. По итогам первого полуфинала представители Украину группа Ziferblat прошла в финал, который состоится в субботу, 17 мая.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть онлайн-трансляции второго полуфинала Евровидения 2025.

Во втором полуфинале на сцену песенного конкурса выйдут 16 стран. Все они будут соревноваться за право участвовать в финале, но только 10 из них пройдут туда.

Порядок выступлений участников второго полуфинала:

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: Емм – Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi Армения: Parg – SURVIVOR Австрия: JJ – Wasted Love Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom Дания: Ciccaa – Hallucination Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Сербия: Принц – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.

Где и когда смотреть второй полуфинал

Большой концерт второго полуфинала Евровидения 2025 начнется в четверг, 15 мая, в 22:00 по киевскому времени. В 21.00 начнется передшоу, которое будут транслировать на "Суспільне культура". Ведущими станут Тимур Мирошниченко и Настя Ткаченко. Гостями студии будут рэперша alyona alyona, психолог Оксана Зайцева и финалист Нацотбора певец KHAYAT.

Онлайн-трансляции Евровидения можно посмотреть:

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых провальных выступлениях украинских участников на Евровидении. В списке аутсайдеров пять исполнителей.