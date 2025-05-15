Второй полуфинал Евровидения 2025: где и когда смотреть трансляции
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Узнайте, на каких платформах можно посмотреть трансляцию Евровидения 2025
Уже сегодня, 15 мая, в Базеле пройдет второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. По итогам первого полуфинала представители Украину группа Ziferblat прошла в финал, который состоится в субботу, 17 мая.
"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть онлайн-трансляции второго полуфинала Евровидения 2025.
Во втором полуфинале на сцену песенного конкурса выйдут 16 стран. Все они будут соревноваться за право участвовать в финале, но только 10 из них пройдут туда.
Порядок выступлений участников второго полуфинала:
- Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
- Ирландия: Емм – Laika Party
- Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
- Дания: Ciccaa – Hallucination
- Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Сербия: Принц – Mila
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.
Где и когда смотреть второй полуфинал
Большой концерт второго полуфинала Евровидения 2025 начнется в четверг, 15 мая, в 22:00 по киевскому времени. В 21.00 начнется передшоу, которое будут транслировать на "Суспільне культура". Ведущими станут Тимур Мирошниченко и Настя Ткаченко. Гостями студии будут рэперша alyona alyona, психолог Оксана Зайцева и финалист Нацотбора певец KHAYAT.
Онлайн-трансляции Евровидения можно посмотреть:
- на официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение Украина;
- на YouTube-канале Евровидения Украина;
- в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
- на Facebook-страницах Суспiльного мовлення вещателя и Евровидения Украина;
- а также в формате аудиотрансляции на Радио Проминь.
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