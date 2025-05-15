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Второй полуфинал Евровидения 2025: где и когда смотреть трансляции

Автор
Галина Струс
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Уже сегодня состояится второй полуфинал Евровидения 2025 Новость обновлена 15 мая 2025, 13:49
Уже сегодня состояится второй полуфинал Евровидения 2025. Фото Getty Images

Узнайте, на каких платформах можно посмотреть трансляцию Евровидения 2025

Уже сегодня, 15 мая, в Базеле пройдет второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. По итогам первого полуфинала представители Украину группа Ziferblat прошла в финал, который состоится в субботу, 17 мая.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть онлайн-трансляции второго полуфинала Евровидения 2025.

Во втором полуфинале на сцену песенного конкурса выйдут 16 стран. Все они будут соревноваться за право участвовать в финале, но только 10 из них пройдут туда.

Порядок выступлений участников второго полуфинала:

  1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
  2. Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
  3. Ирландия: Емм – Laika Party
  4. Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi
  5. Армения: Parg – SURVIVOR
  6. Австрия: JJ – Wasted Love
  7. Греция: Клавдия – Asteromata
  8. Литва: Katarsis – Tavo akys
  9. Мальта: Мириана Конте – SERVING
  10. Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
  11. Дания: Ciccaa – Hallucination
  12. Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  13. Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
  14. Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
  15. Сербия: Принц – Mila
  16. Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.
Евровидение 2025 второй полуфинал

Где и когда смотреть второй полуфинал

Большой концерт второго полуфинала Евровидения 2025 начнется в четверг, 15 мая, в 22:00 по киевскому времени. В 21.00 начнется передшоу, которое будут транслировать на "Суспільне культура". Ведущими станут Тимур Мирошниченко и Настя Ткаченко. Гостями студии будут рэперша alyona alyona, психолог Оксана Зайцева и финалист Нацотбора певец KHAYAT.

Онлайн-трансляции Евровидения можно посмотреть:

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых провальных выступлениях украинских участников на Евровидении. В списке аутсайдеров пять исполнителей.

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#Трансляция #Второй полуфинал #Евровидение 2025