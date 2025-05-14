С 2022 года Россия отстранена от участия в песенном конкурсе

Во вторник, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал международного конкурса "Евровидение 2025". Украина прошла в финал благодаря группе Ziferblat, которая представила песню "Bird of Pray". Однако многих украинцев возмутило, что на конкурс пролезла Россия, которая третий год подряд отстранена от участия из-за военной агрессии против нашей страны.

Во время трансляции конкурса, когда проводился подсчет зрительских голосов, ведущие "Евровидения" Гейзел Брюггер и Сандра Штудер предложили зрителям вспомнить ряд рекордов за всю историю конкурса. Но этот момент не был показан в телеэфире — его увидели только те, кто следил за стримом непосредственно с площадки конкурса.

В этом контексте организаторы решили вспомнить коллектив "Бурановские бабушки", который представляли Россию на конкурсе в 2012 году. "Рекорд" состоял в том, что это был коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников — 403 года.

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Напомним, что 24 февраля 2022 года Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение" за вторжение войск на территорию Украины, а 26 мая того же года Россия была исключена из ЕВС, что делает невозможным ее дальнейшее участие и трансляции конкурсов.

Украинских еврофанатов возмутил этот скандальный момент, учитывая, что "Бурановские бабушки" в 2014 году открыто поддержали аннексию Крымского полуострова, поэтому их упоминание во время конкурса особенно противоречивое.

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