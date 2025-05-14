На "Евровидении 2025" не обошлось без России: появились детали и жесткая реакция украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С 2022 года Россия отстранена от участия в песенном конкурсе
Во вторник, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал международного конкурса "Евровидение 2025". Украина прошла в финал благодаря группе Ziferblat, которая представила песню "Bird of Pray". Однако многих украинцев возмутило, что на конкурс пролезла Россия, которая третий год подряд отстранена от участия из-за военной агрессии против нашей страны.
Во время трансляции конкурса, когда проводился подсчет зрительских голосов, ведущие "Евровидения" Гейзел Брюггер и Сандра Штудер предложили зрителям вспомнить ряд рекордов за всю историю конкурса. Но этот момент не был показан в телеэфире — его увидели только те, кто следил за стримом непосредственно с площадки конкурса.
В этом контексте организаторы решили вспомнить коллектив "Бурановские бабушки", который представляли Россию на конкурсе в 2012 году. "Рекорд" состоял в том, что это был коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников — 403 года.
Напомним, что 24 февраля 2022 года Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение" за вторжение войск на территорию Украины, а 26 мая того же года Россия была исключена из ЕВС, что делает невозможным ее дальнейшее участие и трансляции конкурсов.
Украинских еврофанатов возмутил этот скандальный момент, учитывая, что "Бурановские бабушки" в 2014 году открыто поддержали аннексию Крымского полуострова, поэтому их упоминание во время конкурса особенно противоречивое.
"Телеграф" писал ранее, почему Украина должна победить на "Евровидении 2025". Сработает ли магия цифр?