Оплески і крики із зали: "ненависний" ворогам Ізраїль виступив на сцені Євробачення 2025

Ізраїльська співачка вразила своїм ефектним номером

Цього четверга у швейцарському Базелі стартував другий півфінал Євробачення 2025. Традиційно 16 країн-учасниць вийшли на сцену головного пісенного конкурсу, серед яких Ізраїль, який раніше закликали бойкотувати пропалестинські активісти.

24-річна ізраїльська співачка Юваль Рафаель вийшла на сцену зі своєю конкурсною композицією New Day Will Rise. Варто зазначити, що глядачі прийняли виконавицю гучно: одні почали викрикувати із зали, інші — голосно аплодувати. Наприкінці свого дуже яскравого та феєричного виступу Рафаель "розірвала" сцену, чим викликала незвичайну підтримку шанувальників.

Як виступив Ізраїль на Євробаченні 2025

Відео з виступом Юваль Рафаель із піснею New Day Will Rise у другому півфіналі конкурсу у четвер, 15 травня, "Телеграф" додасть з появою відео на офіційному каналі Eurovision Song Contest.

Чому багато хто проти Ізраїлю на Євробаченні

7 жовтня 2023 року палестинська ісламістська організація ХАМАС розпочала військовий конфлікт з Ізраїлем. З того часу обидві сторони обстрілюють один одного, страждають, зокрема, мирні жителі. Ізраїль звинувачували у повній блокаді Гази, через яку мешканці позбавлені доступу до їжі, води та електрики. Ізраїль пояснює блокаду тим, що ресурси використовують й бойовики ХАМАС.

Південно-Африканська Республіка подала до Міжнародного суду ООН позов проти Ізраїлю, звинувативши його у геноциді палестинців. Як докази наводилися масові жертви, припинення поставок і насильницьке переселення. Ізраїль ці звинувачення відкидає. У березні 2025 року Ізраїль розпочав нову операцію у Газі.