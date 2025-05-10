Предала Украину и стала "бесить" самих россиян: где сейчас Z-патриотка Татьяна Монтян

Скандальную коллаборантку уже невзлюбили в России

В феврале 2023 года СБУ предъявила обвинения Татьяне Монтян, известной своими прокремлевскими взглядами. Утратившая в Украине адвокатскую лицензию предательница публично поддерживает вооруженную российскую агрессию.

Монтян ненавидела Евромайдан и открыто поддерживала сепаратистов ОРДЛО. "Телеграф" рассказывает, где коллаборантка сейчас и как она выглядит.

Татьяна Монтян раньше защищала активистов

Родилась 29 августа 1972 года в Керчи. Школьное образование получила в Херсоне, после чего поступила на юридический факультет МГУ. Стажировку проходила в отделе уголовного розыска Москвы.

Татьяна Монтян в молодости

В 1994 году вернулась в Украину, а с 1995 года обосновалась в Киеве, где начала юридическую практику. Одним из первых громких дел стало "дело 9 марта" — о протестах в рамках движения "Украина без Кучмы" в 2001 году. Тогда СБУ выдвинула обвинения против 19 активистов. Подзащитных ей оправдать не удалось, а впоследствии против нее самой было возбуждено дело, закрытое в 2005 году.

Монтян приобрела известность как общественный активист: защищала пострадавших от мошенничества "черных риэлторов", выступала за сохранение исторической архитектуры Киева и боролась с рейдерством. В 2012 году участвовала в выборах в Верховную Раду и заняла пятое место. Во время кампании подчеркивала, что ее политическая сила поддерживает права ЛГБТ-сообщества, включая право на семью и усыновление. В 2015 году баллотировалась на пост мэра Киева.

Как Татьяна Монтян стала предательницей

В ходе событий Революции достоинства 2014 года выступала против свержения Януковича, называла Майдан "олигархическим мятежом", а его участников – "майдаунами". После Евромайдана резко критиковала новую власть, называла ее "хунтой". Стала регулярно появляться в эфирах пророссийских пропагандистских медиа.

Проявляла открытую поддержку сепаратистов на востоке Украины. В 2014 году встретилась с одним из лидеров незаконного вооруженного формирования "Призрак" Алексеем Мозговым (убит 23 мая 2015 года), после чего была внесена в базу данных "Миротворец".

Монтян с Мозговым, был убит 23 мая 2015 года

В 2016 году ей и ее супругу было отказано во въезде в страны ЕС, на что она отреагировала агрессивным заявлением: "Скоро придет Россия, и вас всех повешает на телеграфных столбах".

В 2021 году появилась на параде боевиков самопровозглашенной "ДНР" в Донецке с портретом деда украинского президента Владимира Зеленского — Семена Зеленского.

Где сейчас Татьяна Монтян

В настоящее время Монтян живет на две страны-агрессорши — Россию и Беларусь, где раздает интервью направо и налево. Также выезжает и в другие страны.

Как сейчас выглядит Татьяна Монтян

Со временем она начала раздражать даже самих россиян, которые теперь хотят ее упрятать за решетку. На это 2 марта обратил внимание украинский блогер Денис Казанский. Он выложил пост о том, что из-за его видеообзоров скандальных заявлений пропагандистки "русские хотят посадить Татьяну Монтян". В мае 2025 года Монтян рассказала российскому блогеру о массовом дезертирстве в российской оккупационной армии.

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