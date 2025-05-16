Секреты выращивания сладкой свеклы. Чем подкормить, чтобы была как мед

Если не пожалеть сил, результат порадует

Свекла – очень популярный в Украине овощ, без которого невозможен украинский борщ. Однако некоторые сталкиваются с тем, что этот корнеплод вырастает не сладким.

"Телеграф" рассказывает, как повысить сахаристость свеклы. Для этого есть несколько секретов.

Свекла требовательна к земле

Она хорошо растет на богатой органикой земле, а на плотной почве корнеплоды приобретают горький привкус. Земля должна быть легкой и хорошо разрыхленной, это обеспечивает доступ воздуха к корневой системе.

Желательно еще с осени внести перегной на участок, где будет посеяна свекла. Если земля глинистая, грядки нужно засыпать песком и хорошо перекопать.

Чем подкормить свеклу, чтобы она выросла сладкой

Обычная поваренная соль поможет вырастить сладкую свеклу. Для этого одну чайную ложку соли нужно растворить в ведре воды. Этим раствором из расчета одно ведро на квадратный метр нужно полить свеклу во время роста.

Также увеличивает сахаристость свеклы подкормки настоем коровяка и древесной золой. В то же время следует учитывать, что зола снижает кислотность почвы, а свекла этого не любит, поэтому злоупотреблять этой подкормкой не нужно.

Секреты выращивания сладкой свеклы

Корнеплодам должно хватать места для роста. Первое прореживание проводят после появления всходов. При необходимости грядки следует проредить повторно в середине июля. Между растениями должен быть промежуток не менее 15 см.

Еще одно условие получения сладкой свеклы – достаточный полив. В сухую погоду корнеплоды нужно поливать каждые 3 дня.

Своевременный сбор урожая также важен для вкуса свеклы. Многие сорта, перерастая, становятся менее сладкими.

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