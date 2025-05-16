Гороскоп на 17 мая: Близнецам обеспечен успех, Козерогам — реализация задуманного

Большие успехи в делах и в работе, но романтика может подождать

В 2025 году многие знаки Зодиака получают шанс на значимые перемены. "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 17 мая, чтобы вы могли лучше подготовиться к событиям предстоящей субботы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эмоциональный фон будет насыщенным, а расположение ночных светил обещает интересные предложения, возможно даже новое место работы. Люди будут тянуться к вам — не отталкивайте их равнодушием.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Многим Тельцам удастся распутать сложные ситуации. Интуиция будет особенно сильной, она поможет принимать верные решения. Постарайтесь включить в день больше движения — это пойдет на пользу и телу, и уму.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Романтические дела завтра лучше отложить: энергия дня требует концентрации на работе и достижениях. Это благоприятное время для тех, кто стремится к успеху. Берегите здоровье и не перенапрягайтесь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Утро принесет позитивные новости и заряд бодрости. День отлично подходит для того, чтобы использовать все свои ресурсы и двигаться к профессиональным вершинам. Обратитесь за поддержкой к друзьям, родным или коллегам — совместные усилия принесут плоды.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если вы нуждаетесь в доброте, начните с того, чтобы проявить ее сами. Построить барьеры между собой и другими легко, а вот разрушить их непросто. Особенно благоприятный день для того, чтобы растопить лед и найти общий язык.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Будьте внимательнее к словам. Резкие высказывания могут вызвать противодействие на работе и дома. Сейчас не время создавать конфликты — лучше стремиться к гармонии. Завершить день желательно в уютной и мирной атмосфере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это подходящий день для выражения любви, заботы и поддержки близких, для великодушных поступков и душевного тепла. Прислушивайтесь завтра к интуиции — в предчувствиях может скрываться важный смысл.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День может преподнести череду неожиданных событий. Важно воспринимать повороты судьбы с оптимизмом — они дают возможность переосмыслить цели и внести позитивные изменения в жизнь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Используйте возможности, чтобы добиться успеха в интересующих вас направлениях. Возможны попытки чужого влияния, но главное — слушать себя и принимать решения, руководствуясь собственными убеждениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вселенная поддержит уверенность в себе, придаст энергии и поможет в реализации задуманного. Даже сложные задачи завтра поддадутся — полагайтесь на опыт и внутренний голос.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День особенно удачен для романтических встреч и любовных приключений. Люди могут вести себя спонтанно и непредсказуемо — не обижайтесь, если кто-то внезапно изменит планы. В такие дни эмоции часто берут верх.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Энергия дня может усилить вашу чувствительность к настроениям окружающих. Постарайтесь не принимать критику близко к сердцу. Активный информационный поток благоприятствует обучению и расширению кругозора.