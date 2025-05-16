Гороскоп на 17 мая: Близнецам обеспечен успех, Козерогам — реализация задуманного
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большие успехи в делах и в работе, но романтика может подождать
В 2025 году многие знаки Зодиака получают шанс на значимые перемены. "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 17 мая, чтобы вы могли лучше подготовиться к событиям предстоящей субботы.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Эмоциональный фон будет насыщенным, а расположение ночных светил обещает интересные предложения, возможно даже новое место работы. Люди будут тянуться к вам — не отталкивайте их равнодушием.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Многим Тельцам удастся распутать сложные ситуации. Интуиция будет особенно сильной, она поможет принимать верные решения. Постарайтесь включить в день больше движения — это пойдет на пользу и телу, и уму.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Романтические дела завтра лучше отложить: энергия дня требует концентрации на работе и достижениях. Это благоприятное время для тех, кто стремится к успеху. Берегите здоровье и не перенапрягайтесь.
Рак (22 июня — 22 июля)
Утро принесет позитивные новости и заряд бодрости. День отлично подходит для того, чтобы использовать все свои ресурсы и двигаться к профессиональным вершинам. Обратитесь за поддержкой к друзьям, родным или коллегам — совместные усилия принесут плоды.
Лев (23 июля — 23 августа)
Если вы нуждаетесь в доброте, начните с того, чтобы проявить ее сами. Построить барьеры между собой и другими легко, а вот разрушить их непросто. Особенно благоприятный день для того, чтобы растопить лед и найти общий язык.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Будьте внимательнее к словам. Резкие высказывания могут вызвать противодействие на работе и дома. Сейчас не время создавать конфликты — лучше стремиться к гармонии. Завершить день желательно в уютной и мирной атмосфере.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Это подходящий день для выражения любви, заботы и поддержки близких, для великодушных поступков и душевного тепла. Прислушивайтесь завтра к интуиции — в предчувствиях может скрываться важный смысл.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
День может преподнести череду неожиданных событий. Важно воспринимать повороты судьбы с оптимизмом — они дают возможность переосмыслить цели и внести позитивные изменения в жизнь.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Используйте возможности, чтобы добиться успеха в интересующих вас направлениях. Возможны попытки чужого влияния, но главное — слушать себя и принимать решения, руководствуясь собственными убеждениями.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вселенная поддержит уверенность в себе, придаст энергии и поможет в реализации задуманного. Даже сложные задачи завтра поддадутся — полагайтесь на опыт и внутренний голос.
Водолей (20 января — 19 февраля)
День особенно удачен для романтических встреч и любовных приключений. Люди могут вести себя спонтанно и непредсказуемо — не обижайтесь, если кто-то внезапно изменит планы. В такие дни эмоции часто берут верх.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Энергия дня может усилить вашу чувствительность к настроениям окружающих. Постарайтесь не принимать критику близко к сердцу. Активный информационный поток благоприятствует обучению и расширению кругозора.