Гороскоп на 17 травня: Близнюкам забезпечено успіх, Козерогам — реалізація задуманого
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Великі успіхи у справах і в роботі, але романтика може зачекати
У 2025 році багато знаків Зодіаку отримують шанс на значні зміни. "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 17 травня, щоб ви могли краще підготуватися до подій цієї суботи.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Емоційне тло буде насиченим, а розташування нічних світил обіцяє цікаві пропозиції, можливо навіть нове місце роботи. Люди тягнуться до вас — не відштовхуйте їх байдужістю.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Багатьом Тельцям вдасться розплутати складні ситуації. Інтуїція буде особливо сильною, вона допоможе приймати правильні рішення. Постарайтеся включити в день більше руху — це піде на користь і тілу, і розуму.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Романтичні справи завтра краще відкласти: енергія дня потребує концентрації на роботі та досягненнях. Це сприятливий час для тих, хто прагне успіху. Бережіть здоров’я і не перенапружуйтесь.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ранок принесе позитивні новини та заряд бадьорості. День чудово підходить для того, щоб використовувати всі свої ресурси та рухатися до професійних вершин. Зверніться за підтримкою до друзів, рідних чи колег — спільні зусилля принесуть плоди.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Якщо ви потребуєте доброти, почніть з того, щоб проявити її самі. Побудувати бар’єри між собою та іншими легко, а от зруйнувати їх непросто. Особливо сприятливий день для того, щоб розтопити лід і порозумітися.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Будьте уважнішими до слів. Різкі висловлювання можуть викликати протидію на роботі та вдома. Зараз не час створювати конфлікти – краще прагнути гармонії. Завершити день бажано у затишній та мирній атмосфері.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Це придатний день для вираження любові, турботи та підтримки близьких, для великодушних вчинків та душевного тепла. Прислухайтеся завтра до інтуїції — у передчуттях може ховатися важливий сенс.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
День може піднести низку несподіваних подій. Важливо сприймати повороти долі з оптимізмом — вони дають змогу переосмислити цілі та внести позитивні зміни у життя.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Використовуйте можливості, щоб досягти успіху в напрямах, що вас цікавлять. Можливі спроби чужого впливу, але головне слухати себе і приймати рішення, керуючись власними переконаннями.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Всесвіт підтримає впевненість у собі, додасть енергії та допоможе у реалізації задуманого. Навіть складні завдання завтра піддадуться — покладайтеся на досвід та внутрішній голос.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
День особливо вдалий для романтичних зустрічей та любовних пригод. Люди можуть поводитися спонтанно і непередбачувано — не ображайтеся, якщо хтось раптово змінить плани. У такі дні емоції часто беруть гору.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Енергія дня може посилити вашу чутливість до настроїв оточуючих. Намагайтеся не брати критику близько до серця. Активний інформаційний потік сприяє навчанню та розширенню кругозору.