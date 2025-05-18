"Песня была сложной для конкурса": Ziferblat впервые прокомментировали свой результат на Евровидении 2025

Участники от Украины на Евровидении высказались о своем результате

В этом году на Евровидении победил представитель Австрии, исполнитель JJ. В то же время участники от Украины, группа Ziferblat, вошли в десятку лучших, заняв 9-е место. Музыканты уже прокомментировали свой результат.

Солист Ziferblat Даниил Лещинский рассказал "Суспильному", что доволен выступлением, ведь группа вошла в топ-10 лучших. Исполнитель отметил, что коллектив будет продолжать развиваться после Евровидения. В частности, в планах — выход на европейский музыкальный рынок.

"Топ 10 для Украины — важная вещь. Мы держим эту планку очень часто. Я очень доволен. Это важно для украинской музыки. Вы увидите результаты нашей работы в будущем. Потому что Евровидение заканчивается и начинается настоящая музыкальная жизнь. Нам нужно выходить на европейский рынок, этот результат может нам помочь. Для меня это только начало музыкальной карьеры", — прокомментировал Даниил.

Группа Ziferblat на сцене Евровидения 2025

Гитарист Ziferblat Валентин Лещинский отметил, что группа выступала на Евровидении со сложным треком, как для этого конкурса. В то же время музыкант поделился, что они радуются такому результату. Также Валентин посоветовал будущим участникам Украины на конкурсе не обращать внимание на хейт.

"Хочу обратиться к артистам, которые будут выступать в следующие годы. Вообще это (хейт) не читайте, не обращайте внимание. Это не имеет никакого значения. Мы сделали тот результат, на который надеялись — топ 10. Мы довольны собой. Мы знали, что наша песня была сложной для этого конкурса, но мы сделали все — наша команда, команда Суспильного", — рассказал Валентин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто сейчас лидирует с участников по количеству просмотров выступлений на Youtube. Его номер вызвал неоднозначную реакцию украинцев.