Зачем вообще собираться тогда? Украинцы рвут сеть мемами о Евровидении 2025

Украинцы — творческий народ. А еще мы любим посмеяться. Поэтому каждое мало-мальски заметное событие вызывает в нашем сегменте интернета волну "мемасиков"

В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель прошел 69-й гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2025. Победителем стал представитель Австрии.

Евровидение 2025 традиционно вдохновило украинцев на создание смешных мемов. Собрали для вас самые забавные.

Уже четвертый год наши граждане постоянно находятся под угрозой обстрелов российских ракет и БПЛА. За время войны они адаптировались и живут нормальной жизнью, несмотря ни на что. Украинцы смотрят шоу во время обстрелов и болеют за своих даже во время воздушной тревоги. На этот факт обратил внимание автор одного из мемов.

В сети появился смешной опрос, где с юмором вспомнили всех участников конкурса, но завуалированно — не называя имен и стран, которые они представляют. Хотя для тех, кто следил за выступлениями, в списке не было никаких загадок.

Одному из украинцев насколько понравилась певица из Германии, что он попытался рассказать ей о прелестях нашей столицы, включая Голосеевский лес и… торговую сеть "Аврора".

Некоторые интернет-пользователи, комментируя Евровидение, не могли забыть о разногласиях. Так, Польше припомнили трения из-за зерна.

Украинцы и не только отреагировали на победу Йоханнеса Питча, известного как JJ, представлявшего Австрию. Артист покорил Европу своим мощным выступлением и забрал главную награду. Однако известно, что певец в процессе создания свое композиции "Wasted Love" вдохновлялся творчеством Анны Нетребко – российской оперной певицы, которая поддерживает путинскую агрессию. Его признание вызвало волну негодования, особенно среди украинцев.

Не обошлось и без воспоминаний об участников Евровидения предыдущих лет, в том числе Верки Сердючки.

Аномально нестабильная погода в мае текущего года также напомнила украинцам о костюме NEMO, победившей в 2024 году, состоящего из нежного платья c открытыми плечами и шапки-ушанки. Своим выступлением швейцарцы открыли финал Евровидения 2025.

Напомним, MELOVIN неожиданно высоко оценил пророссийского участника Евровидения 2025. "Телеграф" рассазал, о ком идет речь и как отреагировали украинцы.