Ziferblat зажгли на сцене Евровидения 2025: как выступили украинцы
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Сегодня, 17 мая, в швейцарском Базеле проходит песенный конкурс Евровидение 2025
В швейцарском Базеле уже стартовал гранд-финал Евровидения 2025. Именно сегодня вся Европа увидит, кто выиграл конкурс и какая страна будет принимать его у себя в следующем году. Украину на Евровидении 2025 представляет группа Ziferblat и они уже выступили на сцене. Напомним, "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса.
Как выступила Украина на Евровидении 2025?
Только что закончилось яркое выступление украинской группы Ziferblat. Парни Даниил и Валентин Лещинские, а также барабанщик Федор Ходаков выступали на сцене Евровидения седьмыми и подарили зрителям мощный заряд энергии и эмоций.
Украинские артисты и их бэк-вокалистки представили зрителям невероятное и даже магическое шоу, которое только дополнило и подчеркнуло их невероятную песню Bird of Pray. Ziferblat поблагодарили зрителей за громкие овации и закончили свое выступление словами: "Слава Украине".
Выступления участников из других стран продолжаются. Уже в финале мы узнаем, кто из представителей 26 стран получит главную награду Евровидения.
Где смотреть трансляцию Евровидения 2025?
Прямые трансляции песенного конкурса можно посмотреть на нескольких платформах в онлайн-режиме.
- на официальных сайтах Суспільне Культура и Евровидение Украина;
- на YouTube-канале Евровидения Украина;
- в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;
- на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;
- на Facebook-страницах Суспiльного мовлення и Евровидения Украина;
- а также в формате аудиотрансляции на Радио Проминь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как проголосовать за любимого участника Евровидения 2025. Инструкция для украинцев в Украине и за рубежом.