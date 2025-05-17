Ziferblat зажгли на сцене Евровидения 2025: как выступили украинцы

Сегодня, 17 мая, в швейцарском Базеле проходит песенный конкурс Евровидение 2025

В швейцарском Базеле уже стартовал гранд-финал Евровидения 2025. Именно сегодня вся Европа увидит, кто выиграл конкурс и какая страна будет принимать его у себя в следующем году. Украину на Евровидении 2025 представляет группа Ziferblat и они уже выступили на сцене. Напомним, "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса.

Как выступила Украина на Евровидении 2025?

Только что закончилось яркое выступление украинской группы Ziferblat. Парни Даниил и Валентин Лещинские, а также барабанщик Федор Ходаков выступали на сцене Евровидения седьмыми и подарили зрителям мощный заряд энергии и эмоций.

Украинские артисты и их бэк-вокалистки представили зрителям невероятное и даже магическое шоу, которое только дополнило и подчеркнуло их невероятную песню Bird of Pray. Ziferblat поблагодарили зрителей за громкие овации и закончили свое выступление словами: "Слава Украине".

Выступления участников из других стран продолжаются. Уже в финале мы узнаем, кто из представителей 26 стран получит главную награду Евровидения.

Где смотреть трансляцию Евровидения 2025?

Прямые трансляции песенного конкурса можно посмотреть на нескольких платформах в онлайн-режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проголосовать за любимого участника Евровидения 2025. Инструкция для украинцев в Украине и за рубежом.