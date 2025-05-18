MELOVIN высоко оценил пророссийского участника Евровидения 2025: о ком идет речь и как отреагировали украинцы

Артиста раскритиковали за оценку Эстонии

В швейцарском Базеле отгремел гранд-финал песенного конкурса Евровидения 2025 года. Его победителем стал представитель Австрии Йоханнес Пич, известный как JJ. В то же время, украинское жюри в этом году удивило своими оценками выступлений.

Среди украинского национального жюри Евровидения 2025 – певцы MELOVIN, TAYANNA, Дмитрий Шуров, хореограф Елена Шоптенко и генеральный продюсер телеканала M1 Натела Чхартишвили-Зацаринна. Оказалось, что MELOVIN отдал второе место участнику от Эстонии — Томми Кешу, который не осудил Россию за войну против Украины. Также в своем творчестве артист ностальгирует по СССР, а его постановку на конкурсе придумывала россиянка.

Такой выбор MELOVIN на Евровидении удивил украинцев. В комментариях к посту "Еврофаны. Новости Евровидения" люди не сдерживают возмущение, что член жюри так высоко оценил неоднозначного представителя Эстонии.

"Его больше в жюри от Украины не брать".

"Меловин, ты чем слушал?"

"Клоун".

"Не допускайте больше его в жюри".

"Какой же долбограй".

MELOVIN не замедлил ответить еврофанам. Он написал, что по договору не может быть политическое голосование. Также член жюри отметил, что это единственная песня, которую люди поют на улицах.

"Я также в шоке, что это единственная песня и мотив, которую все напевают на улицах. Но политического голосования теперь быть не может по договору. Правила Евровидения — это их правила. А вот зрители, которые имеют большее влияние! Уже сами для себя решают по всем вопросам, которые важны для них. Никаких оправданий не будет. Я ставил на второе, а Эстония взяла третье. Вопросы?" – отметил он.

На критику по поводу оценки Эстонии MELOVIN ответил одной из пользователей сети. Певец не подбирал слов: "Да иди ты в п*зду". Сейчас комментарии к постам артиста в телеграмме закрыты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о победителе Евровидения 2025, представителе Австрии JJ. Он вдохновлялся путинисткой при создании трека на конкурс.