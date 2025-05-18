Кто стал лидером Евровидения 2025 по количеству просмотров на Youtube

Австриец набрал 436 баллов: 258 от жюри и 178 от зрителей

Победителем Евровидения 2025 года, которое в этом году состоялось в швейцарском Базеле, стал австриец Йоханнес Пич, известный как JJ. Зато участники от Украины, группа Ziferblat, заняли 9-е место. В то же время, еврофаны продолжают просматривать выступления участников на Youtube и уже известно, кто набрал наибольшее количество просмотров.

На официальном Youtube-канале Евровидения можно увидеть, что лидером просмотров является выступление победителя — представителя Австрии JJ. Сейчас его номер просмотрели уже более 1,4 миллиона пользователей, что является самым высоким показателем.

JJ исполнял трогательную композицию Wasted Love оперной техникой. В ней речь идет о завершившейся несчастной любви. Артист рассказывал в интервью, что вдохновлялся российской певицей Анной Нетербко во время создания трека. Впрочем, как известно, оперная исполнительница поддерживает путинский режим и ездила с выступлениями на оккупированные Россией украинские территории. Это привело к возмущению украинцев.

Среди лидеров Евровидения 2025 по количеству просмотров на Youtube также:

Конкурсантка от Испании Melody с композицией Esa Diva (814 тысяч просмотров);

участник от Эстонии Томми Кэш с треком Espresso Macchiato (501 тысяча просмотров);

представительница Израиля Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise (419 тысяч просмотров);

конкурсантка от Греции Klavdia с композицией Asteromáta (305 тысяч просмотров);

участница от Польши Юстина Стечковская с треком Gaja (304 тысяч просмотров).

Выступление участников от Украины, группы Ziferblat, набрало пока 169 тысяч просмотров. Они исполняли трогательный трек Bird of Pray, в котором говорится о вере в лучшее будущее. Группа заняла 9-е место. Жюри поставило украинцам 60 баллов, а зрители – 158 баллов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какого неоднозначного участника высоко оценил член жюри и певец MELOVIN. Украинцы возмутились таким решением.