Гороскоп на 19 мая: всплески эмоций у Стрельцов, гармония в отношениях у Козерогов

День обещает большие успехи, но не игнорируйте завтра удачные шансы

Для многих 2025 год будет удачен. Издание "Телеграф" составило гороскоп на завтра, 19 мая, чтобы вы могли заранее настроиться на события этого понедельника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День может принести сложности, поскольку энергетическая поддержка Вселенной будет временно ослаблена. Преодолеть их будет возможно с помощью позитивного настроя. Это поможет обрести баланс в личной и профессиональной сферах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эти сутки подходят для разумных трат — обновки, отдых, развлечения положительно скажутся на самооценке. В рабочих делах проявляйте ответственность и не перекладывайте задачи на других.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Избегайте участия в сомнительных начинаниях и рискованных проектах. Завтра отличное время для восстановления прерванных связей и нового старта. Стоит также вернуться к идеям, которые однажды вдохновили вас.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удача рядом, даже если ранее казалось, что возможности были упущены, а впереди — трудности. Успех близок: ночные светила активизируют внутреннюю силу, способную привести к желаемому. Главное — сохранять уверенность в себе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный день для новых шагов. Помните: чтобы создать нечто новое, иногда нужно отпустить старое. Не бойтесь расставаться с людьми, вещами или привычками, которые больше не приносят пользы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Энергия дня может подталкивать к необдуманным поступкам. Проявляйте осторожность при принятии важных решений и не вносите резких изменений в планы. В отношениях с близкими и окружающими оставайтесь верны себе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это отличный день для практик, направленных на внутреннюю гармонию: медитации, чтения мантр или молитв. Сила самовнушения завтра особенно велика — если вы искренне поверите, что все идет правильно, это начнет воплощаться в реальность.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удержитесь от соблазна делиться сплетнями. Это может подорвать доверие близких. Особое внимание уделите своему окружению: риск утечки информации велик, и это может выйти из-под контроля.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможны перепады настроения, всплески эмоций и ностальгические настроения. Постарайтесь не зацикливаться на прошлом. Проводите время с надежными людьми, займитесь отдыхом и приятными делами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Творческая работа завтра будет особенно результативной. Усердие поможет наладить финансовую сторону, а в делах сердечных взаимопонимание и гибкость станут залогом гармонии.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удача будет на вашей стороне, но важно помнить: не стоит полагаться на простое везение. Соблюдайте меру во всем. Крупные траты оправданы лишь при крайней необходимости. После обеда возможны перспективные знакомства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличный день для воплощения планов. Сейчас самое время приступить к реализации задуманного, но избегайте излишней откровенности с посторонними: это может обернуться нежеланными последствиями.