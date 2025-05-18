Гороскоп на 19 травня: сплески емоцій у Стрільців, гармонія у стосунках у Козерогів

День обіцяє великі успіхи, але не ігноруйте завтра вдалі шанси

Для багатьох 2025 рік буде вдалим. Видання "Телеграф" склало гороскоп на завтра, 19 травня, щоб ви могли наперед налаштуватися на події цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День може принести складнощі, оскільки енергетична підтримка Всесвіту буде тимчасово ослаблена. Подолати їх можна буде за допомогою позитивного настрою. Це допоможе набути балансу в особистій та професійній сферах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця доба підходить для розумних витрат — обновки, відпочинок, розваги позитивно позначаться на самооцінці. У робочих справах проявляйте відповідальність та не перекладайте завдання на інших.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Уникайте участі у сумнівних починаннях та ризикованих проєктах. Завтра чудовий час для відновлення перерваних зв’язків та нового старту. Варто також повернутися до ідей, які одного разу надихнули вас.

Рак (22 червня — 22 липня)

Удача поруч, навіть якщо раніше здавалося, що можливості були втрачені, а попереду — труднощі. Успіх близько: нічні світила активізують внутрішню силу, здатну привести до бажаного. Головне – зберігати впевненість у собі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вдалий день для нових кроків. Пам’ятайте: щоб створити щось нове, іноді потрібно відпустити старе. Не бійтеся розставатися з людьми, речами чи навичками, які більше не приносять користі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Енергія дня може підштовхувати до необдуманих вчинків. Будьте обережні при прийнятті важливих рішень і не вносьте різких змін до планів. У стосунках з близькими та оточуючими залишайтеся вірні собі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це чудовий день для практик, спрямованих на внутрішню гармонію: медитації, читання мантр чи молитов. Сила самонавіювання завтра особливо велика — якщо ви щиро повірите, що все йде правильно, це почне втілюватись у реальність.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Утримайтеся від спокуси ділитися плітками. Це може підірвати довіру близьких. Особливу увагу приділіть своєму оточенню: ризик витоку інформації великий, і це може вийти з-під контролю.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливі перепади настрою, сплески емоцій та ностальгічні настрої. Намагайтеся не зациклюватися на минулому. Проводьте час з надійними людьми, займіться відпочинком та приємними справами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Творча робота завтра буде особливо результативною. Старанність допоможе налагодити фінансову сторону, а у справах сердечних порозуміння та гнучкість стануть запорукою гармонії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Удача буде на вашому боці, але важливо пам’ятати: не варто покладатися на просте везіння. Дотримуйтесь міри у всьому. Великі витрати виправдані лише за крайньої потреби. Після обіду можливі перспективні знайомства.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Чудовий день для здійснення планів. Зараз саме час розпочати реалізацію задуманого, але уникайте зайвої відвертості зі сторонніми: це може обернутися небажаними наслідками.