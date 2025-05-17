Львовский Стоунхендж? Как выглядит одно из самых больших еврейских кладбищ в Украине, где похоронены 20 тысяч человек (фото)

Это кладбище поражает своими масштабами и архитектурой надгробий

Одно из самых больших в Украине еврейских кладбищ находится в городе Броды Львовской области. Соответственно здесь в свое время проживала крупнейшая еврейская община. Этот некрополь поражает не только своими масштабами, но и архитектурой надгробий.

Кореспондентка "Телеграф" Галина Струс побывала в Бродах и представляет читателям эксклюзивный фоторепортаж со старого еврейского кладбища, которое считается одним из самых масштабных в Украине.

Украинский Стоунхендж в Бродах

Первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь старое еврейское кладбище в Бродах — это похоже на Стоунхендж. Некрополь поражает своим масштабом — его площадь занимает около 10 гектаров, а полностью это место даже взглядом не охватить.

Еврейское кладбище расположено на окраине города Броды Львовской области, ему более 100 лет и оно насчитывает по разным данным до 20 тысяч захоронений. Этот некрополь был заложен еврейской общиной в 1831 году, когда начала распространяться эпидемия холера. Это уже третье еврейское кладбище в городе, и единственное, которое сохранилось до наших дней.

На то время община евреев получила указание от австрийской власти заложить новое кладбище вдали от города. Тогда иудеи купили участок земли в двух километрах севернее центральной части Бродов, в урочище Вапельня, которая тогда принадлежала к пригородному селу Малые Фильварки. Сейчас же это в черте Бродов, но на окраине около леса.

Ассоциация со Стоунхенджем не случайна — на старом еврейском кладбище в Бродах поражают своей архитектурой и композицией надгробия. Они стоят в ряды, но некоторые из них установлены впритул друг к другу. Вероятно, так плотно друг к другу хоронили членов одной семьи. Стоит также отметить высоту надгробий — некоторые из них достигают 2-3 метров. И надо сказать, что визуально это выглядит очень монументально и впечатляюще.

Первые захоронения здесь датируются 1831 годом. Однако на надгробиях в большинстве случаев не указаны даты жизни и смерти. Также в еврейской традиции нет культуры размещения портретов усопших на памятниках, поэтому и здесь таких не встретишь.

Считается, что на еврейском кладбище в Бродах насчитывается около 8 тысяч могил, однако другие данные свидетельствуют о 20 тысячах людей, похороненных здесь. Также есть данные о братских могилах в этом некрополе. Сейчас в этом месте есть 5 477 целых и невредимых надгробий. И посмотреть на них может каждый желающий.

Старое еврейское кладбище находится во Львовской области, в городе Броды на улице Подлесная, в микрорайоне Северный. Эту локацию точно стоит включить в свой туристический маршрут по Львовщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о старом, но действующем еврейском кладбище в Звягеле. Это место поражает своими контрастами.