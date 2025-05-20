Один лайфхак спасет огурцы от перепада температур: что нужно сделать после высадки семян

Сделайте это после посева огурцов в открытый грунт и получите щедрый урожай

Май в этом году не перестает удивлять температурными качелями. Однако время идет, а значит нужно сеять огурцы, чтобы уже летом собрать урожай овощей. Есть простой лайфхак, как защитить посеянные огурцы от перепадов температуры и нестабильной погоды.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать после посева огурцов в открытый грунт, чтобы точно получить хороший урожай.

Как защитить огурцы от перепада температур?

В мае этого года огородники столкнулись с проблемой посева теплолюбивых культур из-за перепадов погоды и ночных заморозков. Семена огурцов нужно высаживать в хорошо прогретую почву, пишет Express. А если так не получается и тянуть больше некуда, есть способ, как защитить свои посевы.

Огурцы. Фото: Getty Images

Опытные садоводы рекомендуют использовать агроволокно или аграрную пленку для защиты только что посеянных семян огурцов. Просто накройте грядку с огурцами тем или иным материалом и будете спокойны.

С такой защитой семена не будут мерзнуть в земле и быстро прорастут. Агроволокно или пленка не только защитят огурцы от подмерзания почвы, но и сохранят влагу и отпугнут вредителей. А когда температура на улице стабилизируется, можно снять покрытие с грядок и дать им насытиться солнечными теплом.

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