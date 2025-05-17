Без химии и дорогих препаратов: эффективный способ спасти помидоры от фитофторы

Есть простой метод, как защитить помидоры от заболевания

Помидоры во время созревания часто сталкиваются с таким распространенным заболеванием, как фитофтороз. Это грибковая болезнь, которая может переноситься через почву и с ветром. Однако есть простой способ, как защитить помидоры от болезни и вырастить щедрый урожай.

"Телеграф" расскажет об эффективном методе борьбы с фитофторозом у помидоров.

Как защитить помидоры от фитофторы?

Фитофтороз — распространенное грибковое заболевание, которое часто поражает помидоры, оставляя темные следы и вмятины, пишет Express. Бывает так, что заболевание может погубить и весь урожай томатов. Однако есть способы с ним бороться и предотвратить потерю плодов.

Отличным способом борьбы с фитофторой является мульчирование. Оно будет сохранять прохладу для корневой системы в жаркие дни и предотвратит распространение болезни при поливе помидоров. Мульча действует как барьер между почвой и растением, что не дает распространиться фитофторе.

Есть разные виды мульчирования, однако для грядки с помидорами лучше подойдет солома, древесная щепа, скошенная трава и другие натуральные компоненты. Положите под каждый куст по 6-7 сантиметров мульчи, а при поливе следите, чтобы вода не разбрызгивалась на листья и стебли помидоров.

К слову, мульчирование поможет защитить томаты не только от фитофторы, но и от сорняков, которые не будут так активно прорастать под кустами.

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