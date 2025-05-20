Один лайфхак врятує огірки від перепаду температур: що потрібно зробити після висаджування насіння

Зробіть це після посіву огірків у відкритий ґрунт та отримайте щедрий урожай

Травень в цьому році не перестає дивувати температурними гойдалками. Однак час іде, а отже, потрібно сіяти огірки, щоб уже влітку зібрати врожай овочів. Є простий лайфхак, як захистити посіяні огірки від перепадів температури та нестабільної погоди.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити після посіву огірків у відкритий ґрунт, щоб точно отримати добрий урожай.

Як захистити огірки від перепаду температур?

У травні цього року городники зіткнулися з проблемою посіву теплолюбних культур через перепади погоди та нічні заморозки. Насіння огірків потрібно висаджувати в добре прогрітий ґрунт, пише Express. А якщо так не виходить і тягнути більше нікуди, є спосіб захистити свої посіви.

Огірки. Фото: Getty Images

Досвідчені садівники рекомендують використовувати агроволокно або аграрну плівку для захисту щойно посіяного насіння огірків. Просто накрийте грядку з огірками тим чи іншим матеріалом і будете спокійні.

З таким захистом насіння не буде мерзнути в землі і швидко проросте. Агроволокно або плівка не тільки захистять огірки від підмерзання ґрунту, а й збережуть вологу та відлякають шкідників. А коли температура на вулиці стабілізується, можна зняти покриття з грядок і дати огіркам насититися сонячним теплом.

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