Ягоды будут сладкие, как мед: чем удобрить малину в мае для больших и сочных плодов

Этот продукт вы чаще всего выбрасываете в мусорку, а из него можно сделать удобрение для сада

Малина — любимая ягода многих садоводов, однако она капризная и требует тщательного ухода. Однако при правильном выращивании и уходе, дает сладкие и сочные плоды. Мы уже рассказывали, как избавиться от слизней на огороде, в сегодня делимся, чем удобрить малину.

Как оказалось, есть просто средство, которым можно удобрять кусты малины в саду, но которое чаще всего отправляют в мусорку, пишет Express. И это средство — кофейная гуща. Она богата азотом и витаминами, которые так необходимы малине, когда формируется цветение и ягоды.

Использовать кофейную гущу нужно умеренно, однако самое подходящее время для этого — май. Именно в это время кусты готовятся к формированию плодов. Удобрять малину кофейной гущей можно в дополнение к компосту, это также будет хорошо влиять на рост кустов, цветение и формирования ягод. После такой подкормки плоды будут большими, сочными и сладкими.

Все что вам нужно сделать, это насыпать немного кофейной гущи вокруг кустов малины. Можно также смешать гущу с компостом и также рассыпать эту смесь вокруг стеблей. Корневая система впитает все необходимые ей полезные вещества и потом куст порадует хорошим урожаем.

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