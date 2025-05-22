Надо было выбрать более простую песню: почему Ziferblat не победил на Евровидении 2025

По мнению ИИ, песня Bird of Pray не была "хитовой"

Недавно прогремел песенный конкурс Евровидения 2025, где Украину достойно представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Технически их выступление было сложным – это касается и вокала, и музыки, и постановки номера. Но почему тогда мы не победили на конкурсе?

"Телеграф" решил спросить мнение ИИ по этому поводу. ChatGPT считает, что композиция Bird of Pray – имеет довольно сложную ритмику, крутые вокальные партии и драматические паузы.

Почему Украина не победила на Евровидении 2025

Ziferblat представил песню, объединившую арт-рок, электронику и украинскую этнику. Композиция поразила многослойностью, глубиной и нуждается в сосредоточенном слушателе. В то же время публика Евровидения предпочитает более простые и легкие номера с запоминающимися мотивами.

Слушатели не хотят вдумываться в смысл песни — они хотят просто отдохнуть во время просмотра конкурса. Песня Bird of Pray, в переводе "птица молитвы", имеет важное содержание. Потому эмоционально не воспринимается как простая песня.

Фото: Getty Images

Ziferblat сделали на сцене настоящий спектакль, который должен был стать их суперсилой. Однако это стало определенным барьером для слушателей, ожидавших простую подвижную музыку.

По мнению ИИ, члены жюри других стран не поставили Украине высокие баллы из-за того, что песня Bird of Pray была слишком сложной, нетипичной для Евровидения. Также в композиции не было четкого хитового припева, который могли бы напевать слушатели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Ziferblat прокомментировали свой результат на Евровидении 2025 года. Участники отметили, что их песня была слишком сложной.