Назван победитель Евровидения 2025 года

Этот участник был фаворитом с самого начала

В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель прошел 69-й гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2025. Победителем стал представитель Австрия!

На сцене в этот день за победу сражались представители 26 стран с самыми эффектными музыкальными номерами: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция, Швейцария и "большая пятерка" Британия, Германия, Италия, Испания, Франция.

Победитель Евровидения 2025

Хрустальный трофей песенного конкурса в 2025 году получил представитель Австрии, певец JJ с песней "Wasted Love". Он являлся фаворитом на протяжении всего конкурса. Исполнитель набрал 436 баллов: 258 от профессионального жюри и 178 от зрительского голосования.

Напомним, что Украину на Евровидении 2025 представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Наши парни выступили под 7 номером. По прогнозам букмекеров, украинцам прочили 13 место в финале конкурса. В этом году Украина заняла 9 место.

Добавим, что ни одно Евровидение не обходилось без скандалов. В этом году многие фаны конкурса объединились против представителя Эстонии, финалиста рэпера Tommy Cash с песней Espresso Macchiato. Оказывается, Tommy Cash ранее ездил в оккупированный Крым. Кроме того, против участия Израиля на Евровидении выступили более 70 бывших участников. Также конкурс попал в скандал из-за России.