Треба було обрати простішу пісню: чому Ziferblat не переміг на Євробаченні 2025

На думку ШІ, пісня Bird of Pray не була "хітовою"

Нещодавно прогримів пісенний конкурс Євробачення 2025, де Україну гідно представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Технічно їхній виступ був складним — це стосується і вокалу, і музики, і постановки номера. Але чому ж тоді ми не перемогли на конкурсі?

"Телеграф" вирішив запитати думку ШІ щодо цього. ChatGPT вважає, що композиція Bird of Pray — має досить складну ритміку, круті вокальні партії і драматичні паузи.

Чому Україна не перемогла на Євробаченні 2025

Ziferblat представив пісню, яка поєднала арт-рок, електроніку та українську етніку. Композиція вразила багатошаровістю, глибиною і потребує зосередженого слухача. Водночас публіка Євробачення віддає перевагу більш простим та легким номерам із мотивами, які запам'ятовуються.

Слухачі не хочуть вдумуватися у сенс пісні — вони бажають просто відпочити під час перегляду конкурсу. Пісня Bird of Pray, що в перекладі "птах молитви", несе важливий зміст. Тому емоційно не сприймається як проста пісня.

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Ziferblat зробили на сцені справжній спектакль, що мало стати їхньою суперсилою. Однак це стало певним бар'єром для слухачів, які очікували на просту рухливу музику.

На думку ШІ, члени журі інших країн не поставили Україні високі бали через те, що пісня Bird of Pray була надто складною, нетиповою для Євробачення. Також композиція не мала чіткого хітового приспіву, який могли б наспівувати слухачі.

Раніше "Телеграф" розповідав, Ziferblat прокоментували свій результат на Євробаченні 2025. Учасники зазначили, що їхня пісня була надто складною.