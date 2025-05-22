Пеликана поймали на улице Львова. А где на самом деле в Украине живут эти редкие птицы?

В Украине живет самая большая колония розового пеликана в Европе

Пеликан розовый — птица, которая в Украине занесена в Красную книгу. 21 мая жители Львова заметили такого необычного гостя прямо посреди города. Птица прогуливалась по улице Богдана Хмельницкого. Выяснилось, что это беглец из "Домивки врятованих тварин".

Эта птица немного пострадала от столкновения с автобусом, но сейчас в безопасности. И хотя увидеть пеликана на городской улице – исключительное событие, в дикой природе эти величественные птицы чувствуют себя довольно уверенно. Особенно на юге страны.

Где пеликаны живут в Украине?

Самая большая колония розовых пеликанов в Европе – именно в Украине, в дельте Дуная. Летом там можно увидеть до 30 тысяч птиц. Часто они прилетают и на территорию Нижнеднестровского национального парка. Их можно наблюдать с лодок или байдарок, или с береговых маршрутов.

Кроме того, пеликаны гнездятся и в других южных регионах:

лиман Сасык

придунайские озера

Черноморский биосферный заповедник

побережье Азовского моря

околоводные территории Крыма.

Птицы чувствительны к вмешательству человека, они нуждаются в тишине, пространстве и незагрязненных водоемах. Именно поэтому даже короткая встреча с пеликаном в дикой природе — не забываемое событие.

Пеликан в Киевском зоопарке

Если хотите познакомиться с пеликанами поближе — отправляйтесь в зоопарк

Пеликаны есть во многих зоопарках Украины. В Киевском, Харьковском, Одесском, Черкасском и даже в частных заведениях, например в Меденичах на Львовщине. В столичном зоопарке в декабре 2024 года появилось новое пополнение — сразу три птенца розового пеликана, которых удалось вырастить в условиях неволи. Это огромное достижение: в Европе только 12 зоопарков смогли добиться потомства этого вида.

В природе пеликаны живут до 15 лет, в неволе – вдвое дольше. Вес взрослой птицы достигает 10-12 кг, длина тела около 1,75-1,85 метра. Размах крыльев от 1,7 до 3,5 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из частного зооцентра в Запорожье скрылся волк. Его помогла поймать полиция.