Пелікана заскочили на вулиці Львова. А де насправді в Україні живуть ці рідкісні птахи?

В Україні мешкає найбільша колонія рожевого пелікана в Європі

Пелікан рожевий — птах, який в Україні занесено до Червоної книги. 21 травня мешканці Львова помітили такого незвичайного гостя просто посеред міста. Птах прогулювався вулицею Богдана Хмельницького. З’ясувалося, що це втікач із Домівки врятованих тварин.

Цей птах трохи постраждав від зіткнення з автобусом, але наразі в безпеці. І хоча побачити пелікана на міській вулиці — виняткова подія, в дикій природі ці величні птахи почуваються доволі впевнено. Особливо на півдні країни.

Де пелікани живуть в Україні?

Найбільша колонія рожевих пеліканів у Європі — саме в Україні, у дельті Дунаю. Влітку там можна побачити до 30 тисяч птахів. Часто вони прилітають і на територію Нижньодністровського національного парку. Їх можна спостерігати з човнів або байдарок, або ж з берегових маршрутів.

Окрім того, пелікани гніздяться і в інших південних регіонах:

лиман Сасик

придунайські озера

Чорноморський біосферний заповідник

узбережжя Азовського моря

навколоводні території Криму.

Птахи чутливі до втручання людини, вони потребують тиші, простору та незабруднених водойм. Саме тому навіть коротка зустріч із пеліканом у дикій природі — подія, яку не забуваєш.

Пелікан в Київському зоопарку

Якщо хочете познайомитись із пеліканами ближче — вирушайте до зоопарків

Пелікани є у багатьох зоопарках України. В Київському, в Харківському, в Одеському, в Черкаському і навіть у приватних закладах, наприклад в Меденичах на Львівщині. У столичному зоопарку в грудні 2024 року з'явилося нове поповнення — одразу троє пташенят рожевого пелікана, яких вдалось виростити в умовах неволі. Це величезне досягнення: у Європі лише 12 зоопарків змогли домогтися потомства цього виду.

В природі пелікани живуть до 15 років, в неволі — вдвічі довше. Вага дорослого птаха досягає 10-12 кг, довжина тіла близько 1,75-1,85 метра. Розмах крил від 1,7 до 3,5 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з приватного зооцентру у Запоріжжі втік вовк. Його допомогла спіймати поліція.