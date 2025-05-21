Ребенок просит енота? Его можно взять "напрокат" – сколько стоит аренда животных (фото)

Цены немаленькие, но доступные

Аренда животных может быть хорошим вариантом для детского или взрослого праздника для создания особой атмосферы. Также это может порадовать ребенка, который просит купить енота, но родители не могут брать животное на постоянной основе.

Животные в аренду представлены на одном из сайтов объявлений. Цены стартуют от 200 гривен в час. Такая стоимость аренды ручных грызунов для праздников и фотосессий. Взять можно кроликов, крыс, хомяков, белок дегу, шиншилл. Брать животных можно и со специалистом и без. Цена аренды варьируется и зависит от количества и вида животных и времени аренды. Стоит помнить, что животные – не игрушки, взяв их на время важно не навредить им.

Сколько стоит аренда енота

Любимец детей, енот, может посетить праздник по цене от 2000 гривен. Его презентуют как "изюминку" любой вечеринки, как детской, так и взрослой.

Аренда попугая — цена

Взять в аренду больших, ярких попугаев для фотосессий или праздников можно по цене 1500 гривен за один час. В эту цену входит работа специалиста, сопровождающего птиц. Цена может меняться в зависимости от времени и дня недели.

Сколько стоит взять в аренду змею

Питомник рептилий предлагает аренду змей и ужей. Возможны различные варианты аренды, со специалистом и без, почасово, или на целый день. Аренда ужа на целый день обойдется в 200-800 грн в зависимости от выбранного ужа. Аренда змеи со специалистом на 1 час будет стоить от 1500 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самую маленькую в мире обезьянку продают в Украине почти за 100 тысяч гривен. Ее можно кормить детской едой.