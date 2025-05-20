Опасный хищник прогуливался по оживленному микрорайону Запорожья и искал добычу (видео)

О том, что по улицам города гуляет хищник, сообщили очевидцы

На улицах одного из спальных районов Запорожья местные жители заметили свободно передвигавшегося среди людей волка. Животное сбежало из частного зоопарка, перепрыгнув через забор.

Об инциденте с хищником в районе Бабурка сообщает местное издание "Забор". Правоохранители оперативно отреагировали на сообщения жителей и в течение нескольких часов отслеживали передвижение животного.

Они контролировали ситуацию до прибытия владелицы волка, которая быстро приехала на место происшествия, поместила животное в клетку и перевезла его к месту постоянного содержания.

Выяснилось, что хищник уже 11 лет живет в частном вольере. У хозяйки есть все необходимые разрешительные документы на содержание дикого животного.

Полиция благодарит граждан за бдительность и неравнодушие и обращается к владельцам диких и экзотических животных с предупреждением: следует обеспечивать надлежащие условия содержания, поскольку даже прирученное животное остается хищником и может представлять опасность для окружения в случае побега.

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