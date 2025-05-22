Как назвать дочь, чтобы она жила в достатке: эти имена притягивают богатство

Хотите, чтобы дочь росла в благополучии? Узнайте, какие украинские имена связывают с богатством и успехом

Во многих культурах считалось:как назовешь ребенка, так и сложится его судьба. И хотя у каждого ребенка свой путь, родители чаще выбирают имена, которые несут символику благополучия, удачи и силы. А также денег и богатства.

"Телеграф" собрал имена, которые по значению или по звучанию ассоциируются с обилием, благосостоянием и не только.

Злата – пожалуй, самое очевидное. Имя происходит от "золото". Злата — это не просто богатство, это ценность.

Имя Дара, или Дарья, имеет древнеперсидское происхождение. Оно означает "обладающий", "богатый". Не стоит путать это имя со славянским "Дарина".

Состоятельность издревле символизировало наличие собственности. Имена, которые это подчеркивают, переводятся как дама или хозяйка. С древнегреческого это Кира, а с арамейского – Марта.

Имена из той же области символизируют власть и успех, обычно сопровождающие богатство. Имя Василиса (Василина) означает "царственная" или "жена правителя", происходит от греческого слова "василеус" ("царь"). Оно может быть переведено как "царица" или "царская". Виктория — "победа", поэтому это имя также в нашем перечне.

Среди имен есть и необычные для украинцев. Например, Фелиция – "счастливая", "успешная" (с латинского). Имя символизирует благополучие, радость и процветание. Фортуна — имя римской богини удачи и изобилия. Саида – арабское имя, что означает "счастливая", "успешная".

Ранее "Телеграф" рассказывал об исчезающих украинских именах. Среди них символы счастья, весны, влюбленности.