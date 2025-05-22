Секрет хрущевки: зачем в СССР в квартирах ставили две входных двери

С начала строительства хрущевок в них была одна деревянная дверь, но потом жильцы стали жаловаться на дискомфорт

В Советском Союзе в квартирах хрущевок одной из особенностей было наличие двух входных дверей. Многие, к слову, это решение перенесли с собой и в наше время. Однако мало кто знает, зачем на самом деле много лет назад придумали ставить именно две двери.

Хрущевки в СССР возводились с целью срочного решения жилищного вопроса, ведь численность населения увеличивалась, а доступное жилье было крайне необходимо. Эти дома имели довольно простую архитектуру, но все же они имели ряд своих особенностей.

Одна из необычных деталей — две входные двери. Хотя изначально предусматривалось, что будет только одна дверь, но она не обеспечивала должную теплоизоляцию, и холодный воздух беспрепятственно проникал в квартиры.

В зимний период это доставляло большой дискомфорт жильцам хрущевок, ведь они замерзали в собственных квартирах. Для улучшения ситуации жильцы пытались обшивать двери разными материалами: поролоном или дермантином.

Этот метод не спасал, потому от жильцов продолжали поступать жалобы. Тогда власти приняли решение об изменении конструкции входной двери. Таким образом стали устанавливать по две входные двери и это дало свои плюсы — Между дверями образовывалась воздушная прослойка, которая служила естественным изоляционным слоем, уменьшая потери тепла.

Еще одна причина заключалась в недостаточной звукоизоляции. После появления второй двери жильцы перестали испытывать дискомфорт от звуков, которые доносились из подъезда, разговора соседей и других шумов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в СССР дверь открывалась внутрь. На это было сразу несколько причин.